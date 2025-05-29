Bolu'da ormanlık alana düşen yıldırım yangına neden oldu

Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü mevkiindeki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, ormanda yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dekar alan zarar görürken, ekipler yanan alanda soğutma çalışması yaptı.

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