Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Kadro ve Pozisyon Düzenlemesi Yayımlandı
Resmi Gazete'nin 32915 sayılı yayımında yer alan 2025/227 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklara ait kadro ve pozisyonlarda düzenlemeye gidildi. Karar kapsamında, belirli kadrolar ve pozisyonlar iptal edilirken, yenileri ihdas edildi. Düzenleme, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca gerçekleştirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 00:12, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 00:15
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar: 2025/227
Bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarına ait;
1-Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdasına ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına,
2-Ekli (2) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdasına ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına,
anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
29 Mayıs 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI