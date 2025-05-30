Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik, adli ve idari yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları, hakim ve savcı yardımcıları, icra müdürleri, icra müdür yardımcıları, icra katipleri, adalet uzmanları, adalet uzman yardımcıları ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolör ve stajyer kontrolörleri hariç olmak üzere Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarına ilk defa Devlet memuru olarak atanacakların sınavlarında, atanmalarında ve görevde bulunan memurların nakillerinde uygulanır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "kütüphaneci ve şehir plancısı" ibaresi "kütüphaneci, şehir plancısı ve fizyoterapist" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (2) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, aynı fıkranın (4) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (5) numaralı bendinde yer alan "Koruma ve güvenlik görevlisi ile infaz ve koruma memuru kadrolarına atanabilmek için;" ibaresi "İnfaz ve koruma memuru kadrosuna atanabilmek için;" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bendin (d) alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (5) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, aynı fıkranın (6) numaralı bendi, (8) numaralı bendinin (b) alt bendi, (11) numaralı bendi ve (15) numaralı bendi aşağıdaki şekilde ve (17) numaralı bendinde yer alan "Cezaevi öğretmenlik" ibaresi "Öğretmen" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (18) numaralı bendinin (b) alt bendi ile (19) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"2/A) İşaret dili tercümanı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçerliliği kabul edilmiş olan Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavından en az 70 puan almış olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı izinli kurslar ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen işaret dili öğretici ve tercüman eğitimi programlarına katılarak kurs bitirme belgesi almış olmak veya Türk İşaret Dili Tercümanlık Sertifikasına sahip olmak,"

"5/A) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

c) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,"

"6) Zabıt katibi, cezaevi katibi ve daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya Adalet komisyonu tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da uygulamalı sınav programı üzerinden otomatik olarak seçilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde yirmi beşten fazla olması veya toplam 22 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Uygulama birliğini sağlamak üzere Bakanlıkça değerlendirmeye ilişkin kriterler belirlenebilir.)"

"b) Hizmetin özelliğine göre 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibarıyla en az (B) sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az (D1) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,"

"11) Mühendis kadrolarına atanabilmek için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak; tekniker kadrolarına atanabilmek için 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda tekniker ve yüksek tekniker için belirtilen öğrenim şartını taşımak; teknisyen kadrolarına atanabilmek için aynı Kanunda teknisyen için belirtilen öğrenim şartını taşımak; teknik ressam kadrolarına atanabilmek için en az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,"

"15) Hizmetli ve bekçi kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,"

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Adli Tıp Kurumunda, kurum başkanının veya kurum başkanınca görevlendirilecek bir başkan yardımcısının başkanlığında; ihtisas kurulu başkanları, ihtisas kurulu üyeleri, daire başkanları, ihtisas dairesi başkanları, grup başkanları ve hukuk müşavirleri arasından seçilecek üç kişilik sınav kurulu oluşturulur."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az 60 puan alanlar arasından, diğer kadrolara ilk defa atanacaklar ise merkezi sınava girip en az 70 puan alanlar arasından, adalet komisyonlarınca sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre seçilirler."

"Zabıt katibi, mübaşir ve cezaevi katibi kadroları için hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans programı veya lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunlarına; infaz ve koruma memuru kadroları için ceza infaz ve güvenlik hizmetleri program veya alanı ve ilgili mevzuat uyarınca buna denkliği kabul edilen program veya alan mezunlarına ilan edilen kadro sayısının yüzde ellisini aşmamak üzere kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmemiş ise ikinci fıkra uyarınca seçim yapılırken bu fıkrada belirtilen kadro ve mezuniyetlere öncelik tanınır.

Kontenjan belirlenmesi durumunda; ilgili mezuniyetler, kadro unvanları ve kontenjan sayıları ilanda belirtilir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre belirlenen kadrolar; ilgili sınav birimince başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce olmak üzere Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve ilgisine göre Bakanlık veya bağlı kuruluş internet sitesinde ilan edilir."

"1) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve yeri, kontenjan belirlenmiş ise ilgili mezuniyet ve kadro ile kontenjan sayısı,"

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde öncelik tanınan mezuniyeti bulunanların bu bölümlere ilişkin mezuniyet belgelerini başvuru süresi içerisinde ibraz etmeleri zorunludur. Başvuru süresi içerisinde ibraz edilmeyen mezuniyet belgesine istinaden hak iddia edilemez."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14- Zabıt katibi, cezaevi katibi ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlayarak her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

Zabıt katibi, cezaevi katibi ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalarda merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının üç katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

Kontenjan belirlenmiş ise birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca uygulamalı ve/veya sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesinde ilan edilen kontenjan sayıları esas alınır.

Uygulamalı ve/veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, her bir kontenjan grubu için ayrı ayrı sıralama yapılarak belirlenir.

Sözlü sınav;

1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40),

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (20),

3) Genel kültür (20),

4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20),

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Zabıt katibi ve mübaşir kadrosuna atanacaklara genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,

2) İnfaz ve koruma memuru kadrosuna atanacaklara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine,

3) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye,

ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur. Şoför kadrosuna atanacaklar için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılır.

Yapılan değerlendirme, sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK 3-A Aday Değerlendirme Formuna işlenir.

Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları EK 3-B Birleştirme Tutanağında gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

Sözlü sınav sonuçları EK 3-C Nihai Başarı Listesinin ilgili hanesine işlenir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15- Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir.

Kontenjan belirlenmiş ise her bir kontenjan grubu için ayrı nihai başarı listesi düzenlenir.

Bu maddeye göre belirlenen nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Kontenjan belirlenmiş ise nihai başarı listesi yukarıdaki fıkralar uyarınca düzenlenir.

Kontenjan belirlenmemiş ise yukarıdaki fıkralar uyarınca nihai başarı listesi düzenlenirken; zabıt katibi, mübaşir ve cezaevi katibi kadrolarına atanacaklar hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları; infaz ve koruma memuru kadrolarına atanacaklar ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı ve ilgili mevzuat uyarınca buna denkliği kabul edilen program mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 22/B maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 22/C maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli hariç yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürleri ile atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personelin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri yılda en az bir defa olmak üzere gerçekleştirilir."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerini belgelendirmeleri halinde 22 nci ve 22/C maddelerindeki şartlar aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilirler."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurusu yapılmış personel alımına ilişkin işlemler, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tamamlanır."

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.