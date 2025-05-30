Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
'Yatarı Yok' Dönemi Bitiyor: 2 Yıl Altı Cezalara Cezaevi Şartı Geliyor
'Yatarı Yok' Dönemi Bitiyor: 2 Yıl Altı Cezalara Cezaevi Şartı Geliyor
İsviçre'de Coca Cola krizi! Rafları Türk markası doldurdu
İsviçre'de Coca Cola krizi! Rafları Türk markası doldurdu
Fidan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Ateşkesi İçin İdeal Arabulucu
Fidan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Ateşkesi İçin İdeal Arabulucu
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Hafta Sonu Türkiye'yi Serin ve Yağışlı Hava Bekliyor!
Hafta Sonu Türkiye'yi Serin ve Yağışlı Hava Bekliyor!
Yeni İnfaz Paketi Detayları: Hangi Mahkumlar Faydalanacak?
Yeni İnfaz Paketi Detayları: Hangi Mahkumlar Faydalanacak?
Akaryakıt İstasyonlarında UTTS Dönemi Başlıyor
Akaryakıt İstasyonlarında UTTS Dönemi Başlıyor
En Büyük 6 Eğitim Sendikasının Güncel Üye Listesi
En Büyük 6 Eğitim Sendikasının Güncel Üye Listesi
5. sınıf öğrencisine şiddet: Öğretmen tutuklandı
5. sınıf öğrencisine şiddet: Öğretmen tutuklandı
Öğretmenler İçin Hayat Kurtaran İlkyardım Eğitimleri Sürüyor
Öğretmenler İçin Hayat Kurtaran İlkyardım Eğitimleri Sürüyor
Avcılar'da Kirliliğe Neden Olan Tankere 16 Milyon Lira Ceza
Avcılar'da Kirliliğe Neden Olan Tankere 16 Milyon Lira Ceza
Yerlikaya: Yeni Nesil Radarlarla Daha Çok Denetim Yapacağız
Yerlikaya: Yeni Nesil Radarlarla Daha Çok Denetim Yapacağız
Kültür, MEB'e; Gençlik, Aile Bakanlığı'na bağlanmalı
Kültür, MEB'e; Gençlik, Aile Bakanlığı'na bağlanmalı
MSB: Suriye'de Ayrılıkçı Gündemlere İzin Verilmeyecek
MSB: Suriye'de Ayrılıkçı Gündemlere İzin Verilmeyecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Bin İşçi Grevde
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Bin İşçi Grevde
Yeni Anayasa Komisyonu Üyeleri ve Çalışma Takvimi Belli Oldu
Yeni Anayasa Komisyonu Üyeleri ve Çalışma Takvimi Belli Oldu
Bayramda 3 milyon 350 bin kurbanlığın kesilmesi bekleniyor
Bayramda 3 milyon 350 bin kurbanlığın kesilmesi bekleniyor
Deprem Bölgesinde Küçük İşletmelere Mücbir Sebep Desteği Uzatıldı
Deprem Bölgesinde Küçük İşletmelere Mücbir Sebep Desteği Uzatıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurt genelinde yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı bölgelerde hafta başına kadar yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 07:22, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 07:36
Yazdır
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Yarın ve hafta sonu etkili olması beklenen serin ve yağışlı sistemin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında tüm yurtta görülmesi bekleniyor.

Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Hafta başından itibaren yağışlı sistemin doğuya hareket edeceği tahmin ediliyor. Pazartesi iç ve doğu bölgelerde yağış tahmin edilirken, salı ve çarşamba ise sadece doğu bölgelerinde havanın yağışlı olması bekleniyor.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da, yarın ve hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yarın ve cumartesi Ankara genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ankara'da en yüksek hava sıcaklıkları 19 ila 20 derece arasında olacak. Gelecek hafta ortasına doğru sıcaklar 25 derecenin üzerine çıkacak.

İstanbul'da havanın çoğunlukla parçalı çok bulutlu olacak. Cumartesi ve pazar ise kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor.

İstanbul'da en yüksek sıcak 22 ila 23 derece arasında olacak. Sıcaklığın gelecek hafta itibarıyla kademeli artması bekleniyor.

İzmir'de ise havanın çoğunlukla parçalı bulutlu. Cumartesi kısa süreli gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcak 28 ila 30 derece civarında olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber