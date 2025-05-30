Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Bingöl'den gelen son deprem haberi, bölgede yaşayan vatandaşları bir kez daha tedirgin etti. Dün 4,3 büyüklüğünde bir depremle sarsılan kentte, gece yarısı yeni bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD, Kiğı merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı ve bölgede artçıların devam ettiğini bildirdi. Türkiye'nin dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ederken, Bingöl'de dün meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından sismik hareketlilik sürüyor. Gece yarısı kaydedilen yeni sarsıntı ile ilgili olarak AFAD, internet sitesi üzerinden güncel bilgileri aktardı. Depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Bingöl'de Deprem Detayları

AFAD verilerine göre Bingöl'de 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

verilerine göre Bingöl'de büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, saat 04:56 civarında Kiğı merkezli olarak gerçekleşti.

civarında merkezli olarak gerçekleşti. Depremin derinliği 17 kilometre olarak ölçüldü.

olarak ölçüldü. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü bildirildi.

Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Bölgede Son Durum

Bingöl ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, artçı sarsıntılar nedeniyle tedirginlik yaşamaya devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını ve gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Deprem sonrası bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.