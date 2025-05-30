Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
BOTAŞ, TPAO ve TEMSAN Personel Ücretlerinde Yeni Düzenleme
BOTAŞ, TPAO ve TEMSAN Personel Ücretlerinde Yeni Düzenleme
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu
Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu
Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Takvimi Açıklandı
Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Takvimi Açıklandı
Adalet Bakanlığı müdürlere rotasyonu kaldırdı
Adalet Bakanlığı müdürlere rotasyonu kaldırdı
Kamu İşçilerine Ek Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Kamu İşçilerine Ek Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi
Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi
Adalet Bakanlığı personel alımında yaş şartı değişti
Adalet Bakanlığı personel alımında yaş şartı değişti
Öğretmen, Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okula Gitti: Parkta Kendini Vurdu
Öğretmen, Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okula Gitti: Parkta Kendini Vurdu
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 873 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 873 Kişi Gözaltına Alındı
Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
'Yatarı Yok' Dönemi Bitiyor: 2 Yıl Altı Cezalara Cezaevi Şartı Geliyor
'Yatarı Yok' Dönemi Bitiyor: 2 Yıl Altı Cezalara Cezaevi Şartı Geliyor
İsviçre'de Coca Cola krizi! Rafları Türk markası doldurdu
İsviçre'de Coca Cola krizi! Rafları Türk markası doldurdu
Fidan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Ateşkesi İçin İdeal Arabulucu
Fidan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Ateşkesi İçin İdeal Arabulucu
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Hafta Sonu Türkiye'yi Serin ve Yağışlı Hava Bekliyor!
Hafta Sonu Türkiye'yi Serin ve Yağışlı Hava Bekliyor!
Yeni İnfaz Paketi Detayları: Hangi Mahkumlar Faydalanacak?
Yeni İnfaz Paketi Detayları: Hangi Mahkumlar Faydalanacak?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da Huzur Uygulamasında 873 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da düzenlenen Huzur İstanbul uygulamasında 873 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 08:10, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 08:11
Yazdır
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 873 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamalarında toplamda 873 kişi gözaltına alındı. 29 Mayıs'ta yapılan uygulama, iki aşamalı olarak düzenlendi. İlk aşamada, saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada ve 1447 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Bu aşamada bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1303 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı. Uygulama kapsamında 550 bin 751 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 569 şüphelinin de bulunduğu toplam 873 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilenler

  • 27 ruhsatsız tabanca
  • 5 tüfek
  • 5 kurusıkı tabanca
  • 299 fişek
  • 1733 gram uyuşturucu madde
  • 1300 uyuşturucu hap
  • 6 bin 490 lira, 140 avro ve 20 dolar

İş Yeri ve Trafik Denetimleri

  • 535 umuma açık iş yeri denetlendi, 1 iş yerine ve 1 yabancı uyruklu kişiye işlem yapıldı.
  • Trafik denetimlerinde 46 bin 973 araç ve 3 bin 758 motosiklet kontrol edildi.
  • 2 bin 291 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem uygulandı.
  • 24 araç trafikten men edildi.
  • 1 milyon 737 bin 793 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber