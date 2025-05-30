İBB Soruşturmasında Üç Kişi Etkin Pişmanlıkla Tahliye Edildi

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bu gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. 29 Mayıs'ta ek ifade veren bu üç ismin beyanları savcılıkça yeterli bulunarak serbest bırakılmaları talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma taleplerinin kabul edildiği belirtildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, şüphelilerin durumu etkin pişmanlık kapsamında değerlendirildi ve adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmelerine karar verildi.

Etkin Pişmanlık ve Tahliye Kararı

Savcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükümlerini uygulayarak üç şüphelinin de tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, şüphelilerin durumlarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olduğu ve ilgili mahkemece tüm suçlardan adli kontrol altına alınarak tahliyelerine karar verildiği belirtildi.

Daha Önce Etkin Pişmanlıktan Yararlananlar

İBB soruşturması kapsamında daha önce de birçok isim etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılmıştı. Daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan isimler şunlardır:

Murat Abbas (İBB Kültür AŞ Müdürü)

(İBB Kültür AŞ Müdürü) Ertan Yıldız (İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı)

(İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı) Ahmet Çiçek (Neva Organizasyon Şirketi Sahibi)

(Neva Organizasyon Şirketi Sahibi) Noyan Kırmızıgül (NYN Yapım ve Prodüksiyon Sahibi)

(NYN Yapım ve Prodüksiyon Sahibi) Mehmet İlhan Gülay (Gülaylar Group İcra Kurulu Üyesi)

(Gülaylar Group İcra Kurulu Üyesi) Seyfi Beyaz (Beyaz İnşaat Sahibi)



