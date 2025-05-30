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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Dördüncü Duruşma

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ve 3 çocuk, dördüncü kez hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye getirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 08:17, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 08:18
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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Dördüncü Duruşma

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada, 6'sı tutuklu toplam 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, dördüncü kez hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye getirildi. Merkez Bağlar ilçesinde yaşanan olayda, "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada hakim karşısına çıkacak.

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Savcının Mütalaası ve Dava Süreci

Savcı, 29 Nisan'da celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaayı mahkemeye sundu. Mütalaada, Narin Güran'ın kaybolduğu ihbarı sonrası başlatılan arama çalışmaları, yürütülen soruşturma ve süreçte yaşanan gelişmelere yer verildi. Cumhuriyet savcısı, sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Olayın Geçmişi ve Yargılamalar

  • Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamladı.
  • 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan iddianame hazırlandı ve Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
  • Çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame ise Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.
  • Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nin dosyanın birleştirilmesi talebi kabul edildi.

Ağırlaştırılmış Müebbet ve Diğer Cezalar

  • Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.
  • 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
  • 7 Kasım 2024'te başlayan yargılamada, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasına karar verdi.
  • Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı ve tutukluluk halleri devam etti.

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