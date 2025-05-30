Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Dördüncü Duruşma

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada, 6'sı tutuklu toplam 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, dördüncü kez hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye getirildi. Merkez Bağlar ilçesinde yaşanan olayda, "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada hakim karşısına çıkacak.

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Savcının Mütalaası ve Dava Süreci

Savcı, 29 Nisan'da celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaayı mahkemeye sundu. Mütalaada, Narin Güran'ın kaybolduğu ihbarı sonrası başlatılan arama çalışmaları, yürütülen soruşturma ve süreçte yaşanan gelişmelere yer verildi. Cumhuriyet savcısı, sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Olayın Geçmişi ve Yargılamalar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı , Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamladı.

, Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamladı. 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan iddianame hazırlandı ve Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

hakkında "suçluyu kayırma" suçundan iddianame hazırlandı ve Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame ise Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

hakkında hazırlanan iddianame ise Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nin dosyanın birleştirilmesi talebi kabul edildi.

Ağırlaştırılmış Müebbet ve Diğer Cezalar