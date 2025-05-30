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Adalet Bakanlığı personel alımında yaş şartı değişti

30 Mayıs 2025'te yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle birlikte, 35 yaş sınırı kaldırıldı. Yeni düzenleme, daha geniş bir aday kitlesinin başvurusuna imkan tanıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 08:30, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 11:04
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Adalet Bakanlığı personel alımında yaş şartı değişti

30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle birlikte, 35 yaş sınırı kaldırıldı. Bu yeni düzenleme sayesinde, artık daha geniş bir aday kitlesi Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuru yapabilecek. Özellikle yaş nedeniyle başvuru yapamayan birçok aday için önemli bir fırsat doğdu.

Yönetmelik Değişikliği ve Yaş Sınırı

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, personel alımlarında uzun süredir uygulanan 35 yaş sınırı tamamen kaldırıldı. Yeni düzenleme ile yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesi esas alınacak. Bu maddede ise sadece alt yaş sınırı bulunuyor ve üst yaş sınırı belirtilmiyor.

Üst Yaş Sınırı Kalktı: Kimler Başvurabilecek?

Artık 40 yaşındaki bir aday da, KPSS'ye girmiş ve yeterli puanı alarak başvuru sıralamasına girebilmişse, Adalet Bakanlığı'nın personel alımına başvurabilecek. Bu değişiklikle birlikte daha önce yaş sınırına takılan, ancak mesleki yeterliliğe sahip birçok adayın önü açılmış oldu.

  • Zabıt katibi
  • Cezaevi katibi
  • Mübaşir
  • İnfaz koruma memurluğu

unvanlara başvuru yapacak adaylar için bu düzenleme önemli bir fırsat niteliği taşıyor.

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