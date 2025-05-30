6 İlde Interpol Tarafından Aranan 23 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, 6 ilde düzenlenen operasyonlarda toplamda 23 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bu şüphelilerden 13'ü Interpol'ün kırmızı bülteni, 1'i mavi bülten ve 9'u difüzyon mesajı ile aranıyordu. Operasyonlar, Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa illerinde gerçekleştirildi. Şüpheliler, Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan gibi toplam 11 ülke tarafından aranıyordu. Yakalanan şahıslar arasında C.M.O., A.L., K.Y., U.I., E.A., A.T., G.G.M., M.A., H.D., R.A., O.K.E., S.B., S.A.M.A., A.S., M.R.S., A.K., A.M., A.K., M.M.N., D.M., F.A.D., Ö.B. ve D.P. isimleri yer aldı.

Operasyonların Detayları

Cumhuriyet Başsavcılıkları , Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı , KOM Başkanlığı ve Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü.

, , ve koordinesinde yürütüldü. İl Emniyet Müdürlükleri KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü de çalışmalara katıldı.

ile de çalışmalara katıldı. Yakalanan şüphelilerin ; Suç Örgütlerine Üye Olma, Kasten Öldürme, Cinsel Saldırı, Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarından aranma kayıtları bulunduğu tespit edildi.

; Suç Örgütlerine Üye Olma, Kasten Öldürme, Cinsel Saldırı, Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarından aranma kayıtları bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya'nın Mesajı

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden tüm birimleri ve kahraman polisleri tebrik etti. Ayrıca, "Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız." ifadelerini kullandı.