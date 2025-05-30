Zabıt katibi ve cezaevi katibi atama şartları değişti

Adalet Bakanlığı, 30 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle zabıt katibi, cezaevi katibi ve mübaşir kadrolarına ilişkin atama şartlarında önemli düzenlemelere gitti. Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, adayların başvuru koşulları ve sınav kriterlerinde sadeleştirme ve kontenjan belirleme imkanı getiriyor.

Başvuru Şartlarında Önemli Değişiklikler

Bilgisayar sertifikası şartı kaldırıldı: Artık başvuru için yalnızca "en az lise veya dengi okul mezunu olmak" yeterli olacak. Bu düzenleme, özellikle düz lise mezunları için büyük kolaylık sağlıyor.

Artık başvuru için yalnızca "en az lise veya dengi okul mezunu olmak" yeterli olacak. Bu düzenleme, özellikle düz lise mezunları için büyük kolaylık sağlıyor. Eğitim bölümü kısıtlaması kaldırıldı: Önceki yönetmelikte detaylı şekilde sıralanan bölümler yerine, genel lise mezuniyeti şartı getirildi.

Uygulamalı Sınavda Yeni Kriterler

Yazım hatası toleransı azaldı: Daha önce yazılan kelimelerin yüzde 40'ından fazlası hatalı olursa metin geçersiz sayılırken, bu oran yüzde 25 'e düşürüldü.

Daha önce yazılan kelimelerin yüzde 40'ından fazlası hatalı olursa metin geçersiz sayılırken, bu oran 'e düşürüldü. Kelimede atlama sınırı yükseltildi: Önceden 14 ve üzeri kelime atlayan adayların metni geçersiz sayılırken, bu sınır 22 kelimeye çıkarıldı.

Sınava Çağrılacak Aday Sayısında Azalma

Önceki düzenlemeye göre en yüksek puana sahip 20 katı aday uygulamalı sınava çağrılıyordu. Yeni yönetmelikte bu sayı 10 katına indirildi. Böylece uygulamalı sınav öncesi değerlendirme sürecinde daha dar bir aday havuzu oluşturulmuş olacak.

Bazı Mezunlara Özel Kontenjanlar

Zabıt katibi, cezaevi katibi ve mübaşir kadrolarına yapılacak atamalarda; hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet alanındaki denk program mezunlarına , ilan edilen kadro sayısının en fazla yüzde 50'si kadar kontenjan ayrılabilecek.

, ilan edilen kadro sayısının en fazla kadar kontenjan ayrılabilecek. İnfaz ve koruma memurluğu kadrosu için ise ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı veya dengi alanlardan mezun olanlara, aynı oranı aşmamak kaydıyla kontenjan belirlenebilecek.

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