Sahte Tatil Sitelerine Dikkat: Siber Dolandırıcılık Uyarısı

TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte siber dolandırıcıların da harekete geçtiğini ve sahte tatil siteleriyle her yıl binlerce kişinin dolandırıldığını belirtti. Tatil planı yapan vatandaşların en çok sahte otel ve rezervasyon siteleri üzerinden tuzağa düştüğünü ifade eden Baki, dolandırıcıların gerçek otellerin isim ve fotoğraflarını birebir kopyalayarak sahte siteler oluşturduğunu aktardı. Profesyonel görünümlü rezervasyon sistemleriyle güven verip, "erken rezervasyon" adı altında ödeme aldıklarını belirten Baki, dolandırıcıların sadece internet siteleriyle değil, WhatsApp hatları ve sahte çağrı merkezleri üzerinden de işlem yaptığını vurguladı. Vatandaşlara sahte fatura ve rezervasyon belgeleri gönderildiğini, kandırıldıklarını ise tatile gittiklerinde öğrendiklerini söyledi.

Dolandırıcıların Üç Temel Amacı

Kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla maddi olarak dolandırmak

Kimlik ve iletişim bilgilerini ele geçirerek ikinci el dolandırıcılıkta kullanmak

Güvensiz bağlantılarla cihazlara zararlı yazılımlar bulaştırmak

Şok Fiyatlara Karşı Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tatil rezervasyonu yapacak vatandaşların bazı noktalara özellikle dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Muharrem Baki, şu önerilerde bulundu:

Rezervasyon yapılacak sitenin TÜRSAB kayıt numarası kontrol edilmeli.

Alan adına dikkat edilmeli. Örneğin, "booking-offers-tr.com" gibi yanıltıcı adresler dolandırıcılık amaçlı olabilir.

Örneğin, "booking-offers-tr.com" gibi yanıltıcı adresler dolandırıcılık amaçlı olabilir. 3D Secure gibi güvenli ödeme sistemleri sunmayan sitelere ödeme yapılmamalı.

Mümkünse doğrudan otelin resmi internet sitesinden işlem yapılmalı.

Sosyal medya reklamlarındaki "şok fiyatlar"a karşı temkinli olunmalı.

Dolandırıldıysanız Atmanız Gereken Adımlar

Banka ile hemen iletişime geçilerek işlemin iptali talep edilmeli, kart bloke edilmeli.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne resmi başvuru yapılmalı.

Tüm belgeler, ödeme ekranları ve yazışmalar delil olarak saklanmalı.

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalı.

Tatilin en pahalı kısmı, dolandırıldığınız andır. Bu yaz, tatiliniz huzurla geçsin; dolandırıcıların değil, sizin planlarınız gerçekleşsin.