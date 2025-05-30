Sahte Tatil Sitelerine Dikkat: Siber Dolandırıcılık Uyarısı

Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
BOTAŞ, TPAO ve TEMSAN Personel Ücretlerinde Yeni Düzenleme
BOTAŞ, TPAO ve TEMSAN Personel Ücretlerinde Yeni Düzenleme
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu
Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu
Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Takvimi Açıklandı
Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Takvimi Açıklandı
Kamu İşçilerine Ek Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Kamu İşçilerine Ek Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi
Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi
Öğretmen, Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okula Gitti: Parkta Kendini Vurdu
Öğretmen, Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okula Gitti: Parkta Kendini Vurdu
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 873 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 873 Kişi Gözaltına Alındı
Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
'Yatarı Yok' Dönemi Bitiyor: 2 Yıl Altı Cezalara Cezaevi Şartı Geliyor
'Yatarı Yok' Dönemi Bitiyor: 2 Yıl Altı Cezalara Cezaevi Şartı Geliyor
İsviçre'de Coca Cola krizi! Rafları Türk markası doldurdu
İsviçre'de Coca Cola krizi! Rafları Türk markası doldurdu
Fidan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Ateşkesi İçin İdeal Arabulucu
Fidan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Ateşkesi İçin İdeal Arabulucu
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Hafta Sonu Türkiye'yi Serin ve Yağışlı Hava Bekliyor!
Hafta Sonu Türkiye'yi Serin ve Yağışlı Hava Bekliyor!
Yeni İnfaz Paketi Detayları: Hangi Mahkumlar Faydalanacak?
Yeni İnfaz Paketi Detayları: Hangi Mahkumlar Faydalanacak?
Akaryakıt İstasyonlarında UTTS Dönemi Başlıyor
Akaryakıt İstasyonlarında UTTS Dönemi Başlıyor
En Büyük 6 Eğitim Sendikasının Güncel Üye Listesi
En Büyük 6 Eğitim Sendikasının Güncel Üye Listesi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sahte Tatil Sitelerine Dikkat: Siber Dolandırıcılık Uyarısı

Tatil sezonunda artan siber dolandırıcılıklara karşı uzmanlar uyarıyor. Sahte tatil sitelerine karşı alınması gereken önlemler haberimizde.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 09:38, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 09:39
Yazdır
Sahte Tatil Sitelerine Dikkat: Siber Dolandırıcılık Uyarısı

TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte siber dolandırıcıların da harekete geçtiğini ve sahte tatil siteleriyle her yıl binlerce kişinin dolandırıldığını belirtti. Tatil planı yapan vatandaşların en çok sahte otel ve rezervasyon siteleri üzerinden tuzağa düştüğünü ifade eden Baki, dolandırıcıların gerçek otellerin isim ve fotoğraflarını birebir kopyalayarak sahte siteler oluşturduğunu aktardı. Profesyonel görünümlü rezervasyon sistemleriyle güven verip, "erken rezervasyon" adı altında ödeme aldıklarını belirten Baki, dolandırıcıların sadece internet siteleriyle değil, WhatsApp hatları ve sahte çağrı merkezleri üzerinden de işlem yaptığını vurguladı. Vatandaşlara sahte fatura ve rezervasyon belgeleri gönderildiğini, kandırıldıklarını ise tatile gittiklerinde öğrendiklerini söyledi.

Dolandırıcıların Üç Temel Amacı

  • Kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla maddi olarak dolandırmak
  • Kimlik ve iletişim bilgilerini ele geçirerek ikinci el dolandırıcılıkta kullanmak
  • Güvensiz bağlantılarla cihazlara zararlı yazılımlar bulaştırmak

Şok Fiyatlara Karşı Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tatil rezervasyonu yapacak vatandaşların bazı noktalara özellikle dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Muharrem Baki, şu önerilerde bulundu:

  • Rezervasyon yapılacak sitenin TÜRSAB kayıt numarası kontrol edilmeli.
  • Alan adına dikkat edilmeli. Örneğin, "booking-offers-tr.com" gibi yanıltıcı adresler dolandırıcılık amaçlı olabilir.
  • 3D Secure gibi güvenli ödeme sistemleri sunmayan sitelere ödeme yapılmamalı.
  • Mümkünse doğrudan otelin resmi internet sitesinden işlem yapılmalı.
  • Sosyal medya reklamlarındaki "şok fiyatlar"a karşı temkinli olunmalı.

Dolandırıldıysanız Atmanız Gereken Adımlar

  • Banka ile hemen iletişime geçilerek işlemin iptali talep edilmeli, kart bloke edilmeli.
  • Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne resmi başvuru yapılmalı.
  • Tüm belgeler, ödeme ekranları ve yazışmalar delil olarak saklanmalı.
  • Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalı.

Tatilin en pahalı kısmı, dolandırıldığınız andır. Bu yaz, tatiliniz huzurla geçsin; dolandırıcıların değil, sizin planlarınız gerçekleşsin.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber