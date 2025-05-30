Adalet Bakanlığı müdürlere rotasyonu kaldırdı

Adalet Bakanlığı, 30 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, kurum içi atama sisteminde önemli bir adım attı. Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle bazı müdür pozisyonlarında görev yapan personel için rotasyon (zorunlu atama) uygulaması kaldırıldı.

Beş unvan için rotasyon uygulaması sona erdi

Yeni düzenlemeye göre, artık şu görevlerde bulunan personel zorunlu atamaya tabi olmayacak:

Yazı işleri müdürleri

İdari işler müdürleri

Mahalli bilgi işlem müdürleri

Mahalli adli sicil şube müdürleri

Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürleri

Yönetmelikten çıkarılan bu hüküm, adı geçen unvanlardaki müdürlerin belirli sürelerle görev yerlerinin değiştirilmesini öngören rotasyon sisteminin sona erdiği anlamına geliyor.

Bu değişiklikle birlikte, ilgili müdürlerin yer değişikliği artık zorunlu değil, takdire bağlı hale getirildi.