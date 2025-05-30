Bakan Şimşek: Yatırım Teşviklerinde Güçlü Destek Dönemi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yatırım teşvik sistemiyle birlikte üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerin güçlenerek devam edeceğini bildirdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni teşvik sisteminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeni sistemin daha seçici, odaklı ve etkin olduğuna işaret eden Şimşek, "Üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek." ifadesini kullandı.

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Daha seçici , odaklı ve etkin bir yapı sunuyor.

, odaklı ve etkin bir yapı sunuyor. Üretken sektörlerde yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.

Bölgesel kalkınmaya yönelik teşvikler güçlendiriliyor.

Bakan Şimşek'in Açıklamaları

Şimşek, yeni teşvik sisteminin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ve yatırımların artmasına olanak tanıyacağını belirtti. Ayrıca, sistemin hayırlı olması temennisinde bulundu.