Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı

Adalet Bakanlığı, 30 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, kurumlar arası geçiş yapan personel için önemli bir düzenlemeye imza attı. Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 37. maddesinde yer alan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunluluğu kaldırıldı.

Naklen ve yeniden atamalarda önemli kolaylık

Daha önceki düzenlemeye göre, Adalet Bakanlığı kadrolarına başka kurumlardan naklen veya açıktan yeniden atanacak personelin, "ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması" gerekiyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu şart artık