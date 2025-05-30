İklim Değişikliği 4 Milyar Kişiyi Aşırı Sıcağa Maruz Bıraktı

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği nedeniyle, son bir yılda dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan 4 milyar insan, fazladan ortalama 30 gün aşırı sıcağa maruz kaldı. Bu durum, iklim değişikliğinin etkilerinin ne kadar yaygın ve ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle fosil yakıtların kullanımı, sıcak hava dalgalarını daha uzun süreli ve olası hale getirirken, birçok ülkede bu tehdit hala yeterince ciddiye alınmıyor.

Küresel Sıcaklık Artışı ve Etkileri

Daha uzun süren sıcak hava dalgaları nedeniyle, dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 4 milyar insan, 1 Mayıs 2024-1 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaşadıkları bölgelerde tarihsel olarak gözlemlenen sıcaklıkların yüzde 90'ından daha yüksek değerlerin yaşandığı fazladan en az 30 aşırı sıcak gün geçirdi. Analize göre, bu durum iklim değişikliği olmasa yaşanmayacaktı.

Aşırı Sıcak Günlerde Artış

İklim değişikliği , 195 ülke ve bölgede aşırı sıcak günlerin sayısını en az iki katına çıkardı.

, aşırı sıcak günlerin sayısını en az iki katına çıkardı. Son bir yılda yaşanan 67 büyük sıcak hava olayının tamamı, iklim değişikliği nedeniyle daha olası hale geldi.

Uzman Görüşleri ve Çözüm Önerileri

Londra Imperial College Grantham Enstitüsü İklim Değişikliği ve Çevre Bölümü İklim Bilimi Kıdemli Öğretim Görevlisi ve WWA Eş Kurucusu Friederike Otto, analiz sonuçlarının çok net bir uyarı olarak alınması gerektiğini belirtti. Otto, "Her yakılan petrol varili, her salınan karbondioksit tonu ve her artan dereceyle sıcak hava dalgaları daha fazla insanı etkileyecek. Ancak iyi haber şu ki, sıcak hava dalgalarının kötüleşmesini nasıl durduracağımızı biliyoruz. Enerji sistemlerimizi daha verimli ve fosil yakıt yerine yenilenebilir kaynaklara dayalı hale getirmeli, daha eşit ve dayanıklı toplumlar inşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



