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Düğün Eğlencesi Kabusa Döndü: Pencereden İzleyen Kadın Yaralandı

Kırklareli Lüleburgaz'da bir düğünde yaşanan silahlı kavga sırasında, evinin penceresinden izleyen Nazar Sepetçi tüfekten çıkan saçmalarla gözünden yaralandı. Olayda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 12:56, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 12:57
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Düğün Eğlencesi Kabusa Döndü: Pencereden İzleyen Kadın Yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, bir kadın evinin penceresinden izlediği düğünde çıkan kavga sırasında tüfekten çıkan saçmalarla gözünden yaralandı. Bir çocuk annesi Nazar Sepetçi (22), Barış Mahallesi Gizem Sokak'ta düzenlenen düğünü izlemek için evinin penceresine çıktı. Bir süre sonra düğünde yaşanan kavgada kullanılan tüfekten çıkan saçmalar, kadının sol gözüne isabet etti. Ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sepetçi, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Sepetçi, evinin penceresinden izlediği düğünde kavga çıktığını, camı kapatırken silah sesi duyduğunu ve bu sırada gözünden yaralandığını belirtti. Yere düştüğünü ve sonrasını hatırlamadığını anlatan Sepetçi, "Hastanede bir gözümün görmediğini söylediler. Şu an ameliyat olacağım ama optik sinir zarar gördüğü için göz açılacak diye bir şey yok. Şu an bir gözüm yok yani." dedi.

Yaşananların Ardından

  • Sepetçi, artık çalışamayacağı için çok üzüldüğünü ve "Hayatım bitti bundan sonra." ifadesini kullandı.
  • Yaralı kadının annesi Sibel Yörükçü, olay anında balkonda olduğunu ve kızının öleceğini düşündüğünü söyledi.
  • Yörükçü, komşularının yardımıyla kızına müdahale edildiğini ve şüphelilerin ceza almasını istediklerini belirtti.


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