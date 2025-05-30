Bartın Merkezli 3 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama

Bartın merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda önemli gelişmeler yaşandı. Bartın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, futbol ve diğer spor müsabakalarındaki bahis oyunları aracılığıyla bazı kişilerin banka hesap bilgileri, GSM hatları ile kripto hesaplarının ele geçirildiği tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, ele geçirilen bilgilerle yüksek maddi kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

26 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma" suçunu işledikleri iddiasıyla Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldılar.

13 şüpheli tutuklandı.

tutuklandı. Kalan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa Dışı Bahisle Mücadele

Bu operasyon, yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle banka hesap bilgileri ve kripto hesaplarının ele geçirilmesiyle ilgili yapılan bu tür operasyonlar, suç örgütlerinin finansal kaynaklarına darbe vurmayı amaçlıyor. Emniyet güçleri, benzer suçlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.