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Yapılandırma Borcu 24. Taksit Ödemesi İçin Son Gün Uyarısı

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırılan borçların 24. taksit ödemesi için son günün 2 Haziran olduğunu hatırlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 13:15, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 13:16
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Yapılandırma Borcu 24. Taksit Ödemesi İçin Son Gün Uyarısı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'dan yararlanan mükelleflerin, yapılandırılan borçlarının 24'üncü taksit ödemesi için son günün 2 Haziran olduğunu hatırlattı. Yapılandırma kapsamında taksitle ödeme seçeneğini tercih eden mükellefler için borç ödemeleri devam etmektedir. Bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda kanunun ihlal edilmiş sayılacağı belirtilmiştir. Bu nedenle, mükelleflerin mayıs ayında ödenmesi gereken 24'üncü taksit ödemesini 2 Haziran Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekmektedir.

Yapılandırma Taksit Ödemeleri Hakkında Bilgilendirme

  • Ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları, 30 Haziran'a kadar gecikilen her ay için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte yatırılmalıdır.
  • Yapılandırmanın ihlal olmaması için taksitlerin süresinde ödenmesi gerekmektedir.

Önemli Noktalar

  • 24'üncü taksit için son ödeme tarihi: 2 Haziran Pazartesi
  • Bir yılda üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilir.
  • Eksik veya geç ödenen taksitler için gecikme zammı uygulanır.


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