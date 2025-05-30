İnfaz Yasası ile ilgili TBMM'deki süreç yarın başlıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Teklifin, "Türkiye Yüzyılı Adaletin Yüzyılı" vizyonunun hukuki zeminini güçlendirmek amacıyla hazırlandığını ifade eden Yüksel, teklifte hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve infaz adaletinin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin bulunduğunu bildirdi.

Teklifin Temel Amaçları ve İçeriği

Yüksel, teklifin toplumsal huzurun desteklenmesine ve Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı düzenlemelere yönelik de hükümler içerdiğini dile getirdi. Kanunun üstünlüğünü hukukun üstünlüğüne çeviren, hukuk devletine ayırıcı vasfını verenin hak ve adalet anlayışı olduğuna dikkati çeken Yüksel, yürüttükleri yasama çalışmalarının adaleti öncelediğini, insan haklarını ve yargıya güveni esas aldığını belirtti.

2002'den bugüne çok sayıda önemli düzenlemenin hayata geçirildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Yargı Reformu Strateji Belgeleri" ile reform sürecinin ortaya konulduğunu belirten Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve "2025-2029" yıllarını kapsayan "4. Yargı Reformu Strateji Belgesi"nin reform sürecini derinleştirdiğini vurguladı.

Cezasızlık Algısının Önüne Geçilecek

10 kanunda değişiklik ve düzenleme içeren teklif 30 maddeden oluşuyor.

içeren teklif oluşuyor. Denetimli Serbestlik Sistemi'ne ölçülülük ve etkinlik getirilecek.

Hükümlülerin aldıkları cezayla orantılı olarak belirli bir süreyi ceza infaz kurumunda geçirmeleri sağlanacak.

Cezanın etkinliği ve caydırıcılığı artırılacak.

"Teklifle, denetimli serbestlikten yararlanmak için cezanın beş günden az olamayacak şekilde en az onda birinin infaz kurumunda geçirilmesi zorunlu hale getirilmektedir." Bu düzenlemeyle cezasızlık algısının önüne geçilmesi amaçlanmakta, cezanın caydırıcı ve ıslah edici niteliği güçlendirilmekte, cezanın infazı sürecinde adalet duygusu pekiştirilmektedir.

İkinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere de koşullu salıverilme imkanı tanınarak infazda adalet ve ölçülülük ilkesi gözetilmiştir. Bu düzenleme ile cezanın tamamını cezaevinde geçirme zorunluluğu yerine hükümlüye süreli hapis cezasının dörtte üçünü iyi halli olarak infaz etmesi durumunda koşullu salıverilme kapısı aralanmaktadır. Böylece hükümlünün kurallara uyumu ve ıslah çabası ödüllendirilmekte, hükümlüye rehabilitasyon şansı verilerek yeniden suç işlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Özel İnfaz Usulleri ve Yaşlılar İçin Düzenlemeler

80 yaş ve üzeri kişilerin 6 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilecek.

Geceleyin ve hafta sonu infaz usulünün kapsamı kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan 3 yıla çıkarılacak.

Taksirle öldürme suçu hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Konutta infaz usulünün kapsamı kadın, çocuk veya 65 yaş ve üzeri kişiler bakımından 1 yıldan 3 yıla; 70 yaşını bitirmiş ve üzerindeki kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla; 75 yaşını bitirmiş ve üzerindeki kişiler bakımından 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Hastalık ve engellilik nedeniyle 5 yıl yerine 10 yıl, doğum nedeniyle 3 yıl yerine 5 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilecek.

Teklifte çocuk hükümlüler bakımından ceza infaz süreçlerinde eğitici ve onarıcı adalet anlayışının esas alındığına, infaz rejiminin çocuk eğitimevlerini ve çocuk kapalı ceza infaz kurumlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlendiğine işaret edildi. İyi halli çocukların eğitimevlerine gönderileceği, çocukların ıslahına yönelik tedbirler alınacağı belirtildi.

Cezalar Artırılacak ve Yeni Suç Tanımları

Kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçlarının cezaları yükseltilecek.

Meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası artırılacak.

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen silahlar suç kapsamına dahil edilecek.

olarak bilinen silahlar suç kapsamına dahil edilecek. Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu yerlerde işlenen suçlarda cezada artırıma gidilecek.

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçunun cezası yükseltilecek.

Trafikte yol kesme ayrı bir suç olarak tanımlanacak ve ağır yaptırımlar öngörülecek.

Anayasa Mahkemesi Kararları ve Diğer Düzenlemeler

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemeler yapılacak.

İstinaf ve temyiz kanun yolu başvurusunda esas alınacak parasal sınırlar davanın açıldığı tarihteki değere göre belirlenecek.

Noterlere uygulanacak disiplin cezaları hukuki belirlilik ilkesine uygun şekilde açık biçimde düzenlenecek.

İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesine ilişkin düzenlemeler ifade özgürlüğü ve kişilik hakkı dengesi gözetilerek yeniden şekillendirilecek.

Etkin İnfaz Sistemi ve Toplumsal Huzur

Etkin infaz sisteminin, cezanın yalnızca "cezalandırma" aracı olmadığını, aynı zamanda bireyin ıslahı, caydırıcılık ve hükümlünün topluma yeniden kazandırılması gibi çok yönlü amaçlara hizmet ettiğini belirten Yüksel, özellikle infaz kurumlarında geçirilen sürelere ilişkin düzenlemeler, denetimli serbestlik uygulamalarında ölçülülük ilkesi ve rehabilite edici yaklaşımların ceza adaletinin gerçek anlamda tecelli etmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

"Kanun teklifiyle, infaz adaletini sağlamanın ötesinde kamu güvenliği, toplumun huzuru ve ceza adalet sisteminin etkinliği önceleyen bir bakış açısı ortaya konmaktadır." Hukuk devleti ilkesini temel alarak hazırlanan bu düzenlemelerin, ülkede adalete olan güveni artıracağına, toplumsal huzuru ve kamu güvenliğini daha da güçlendireceğine inanıldığı belirtildi. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak hukuk devleti ilkesine bağlılık ve insan merkezli adalet anlayışının bu teklif yoluyla bir kez daha teyit edildiği vurgulandı.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Kanun Teklifi, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Komisyon'da görüşülmeye başlanacak. Teklifteki maddeler komisyon üyesi milletvekilleriyle ele alınacak ve komisyon sürecinin ardından teklif Genel Kurula sunulacak.



