THK Kurban Bayramı'nda Deri Bağışı İçin Ekip Kurdu

İnfaz Yasası ile ilgili TBMM'deki süreç yarın başlıyor
İnfaz Yasası ile ilgili TBMM'deki süreç yarın başlıyor
Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Hayal Değil, Hedefimizdir
Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Hayal Değil, Hedefimizdir
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Fidan: Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık
Fidan: Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık
Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacak
Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacak
İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz
İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu
Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu
Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Takvimi Açıklandı
Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Takvimi Açıklandı
Kamu İşçilerine Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Kamu İşçilerine Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi
Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi
Öğretmen, Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okula Gitti: Parkta Kendini Vurdu
Öğretmen, Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okula Gitti: Parkta Kendini Vurdu
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 873 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 873 Kişi Gözaltına Alındı
Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
'Yatarı Yok' Dönemi Bitiyor: 2 Yıl Altı Cezalara Cezaevi Şartı Geliyor
'Yatarı Yok' Dönemi Bitiyor: 2 Yıl Altı Cezalara Cezaevi Şartı Geliyor
İsviçre'de Coca Cola krizi! Rafları Türk markası doldurdu
İsviçre'de Coca Cola krizi! Rafları Türk markası doldurdu
Fidan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Ateşkesi İçin İdeal Arabulucu
Fidan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Ateşkesi İçin İdeal Arabulucu
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

THK Kurban Bayramı'nda Deri Bağışı İçin Ekip Kurdu

THK, Kurban Bayramı'nda deri bağışlarını toplamak için ekipler kurdu. Vatandaşlar 444 0 845 numarasından bilgi alabilir.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 14:44, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 14:45
Yazdır
THK Kurban Bayramı'nda Deri Bağışı İçin Ekip Kurdu

Türk Hava Kurumu (THK), Kurban Bayramı'nda yapılacak deri bağışları için özel ekipler kurdu. Bağış talepleri, bayramdan bir gün önce alınmaya başlanacak ve ekipler 24 saat esasına göre çalışacak. Vatandaşlar, 444 0 845 numaralı hattan görevlilere ulaşabilecek. THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, kurumun Kurban Bayramı hazırlıkları ve çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi verdi. THK, milletin kurumu olarak, kuruluşundan bu yana vatandaşların gönüllü bağışlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Toplanan derilerle havacılık alanındaki faaliyetlere destek veriliyor ve her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların gönüllü olarak vereceği deriler kabul edilecek.

Bayramda THK'nın Deri Bağışı Çalışmaları

Türkiye genelinde 335 şube ile bayramda faaliyet gösterecek olan THK, şubelere gerekli hazırlıkları yapmaları konusunda talimat verdi. İmkan olan yerlerde araçlarla deri toplanacak, vatandaşlar ise kesimhanelerin yanındaki THK birimlerine makbuz karşılığı deri bağışlayabilecek.

Deri Toplama ve Ekonomik Katkı

  • Genel merkezde oluşturulan ekip, 24 saat esasına göre çalışacak.
  • 444 0 845 numaralı hat üzerinden vatandaşlara destek sağlanacak.
  • Derinin ekonomik değeri vurgulanarak, kesim sırasında zarar verilmemesi istendi.
  • Şubelerde görevli personel, deriler için tuz dağıtacak ve deriler tuzlandıktan sonra muhafaza edilecek.
  • Ülke genelinde yapılan ihalelerle elde edilen gelir, havacılık faaliyetlerinde kullanılacak.
  • Geçen yıl yaklaşık 2 milyon lira gelir elde edildi, bu yıl da benzer gelir bekleniyor.

Deri Kullanımı ve Sektörel Katkı

Derinin endüstrinin birçok alanında kullanıldığına dikkat çekildi. Ayakkabıdan giysiye kadar pek çok sektördeki firmalar ihalelere katılıyor. Hedef, deriye zarar vermeden rasyonel şekilde kullanımını sağlamak. Özellikle kasaplardan dikkatli ve özenli çalışma bekleniyor.

THK'nın Eğitim ve Havacılık Faaliyetleri

THK, pilot yanında paraşütçü, kabin memuru, uçak ve bakım teknisyeni de yetiştiriyor. Kurum, 100 yıllık tarihinde vatandaşların gönüllü bağışlarıyla ayakta duruyor ve tamamen havacılık alanını desteklemek için faaliyet gösteriyor. Ayrıca, 2010'da kurulan THK Üniversitesi, havacılık alanında eğitim veriyor ve Türkiye'nin havacılık alanındaki tek butik üniversitesi olma özelliğine sahip. Üniversite, pist, uçak tamir atölyeleri ve eğitim alanının bir arada bulunduğu nadir kurumlardan biri olarak öne çıkıyor. Elde edilen gelirler de bu alanda harcanıyor ve orta-uzun vadede havacılık eğitimi veren bir kurum olma hedefiyle çalışmalar sürdürülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber