THK Kurban Bayramı'nda Deri Bağışı İçin Ekip Kurdu

Türk Hava Kurumu (THK), Kurban Bayramı'nda yapılacak deri bağışları için özel ekipler kurdu. Bağış talepleri, bayramdan bir gün önce alınmaya başlanacak ve ekipler 24 saat esasına göre çalışacak. Vatandaşlar, 444 0 845 numaralı hattan görevlilere ulaşabilecek. THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, kurumun Kurban Bayramı hazırlıkları ve çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi verdi. THK, milletin kurumu olarak, kuruluşundan bu yana vatandaşların gönüllü bağışlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Toplanan derilerle havacılık alanındaki faaliyetlere destek veriliyor ve her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların gönüllü olarak vereceği deriler kabul edilecek.

Bayramda THK'nın Deri Bağışı Çalışmaları

Türkiye genelinde 335 şube ile bayramda faaliyet gösterecek olan THK, şubelere gerekli hazırlıkları yapmaları konusunda talimat verdi. İmkan olan yerlerde araçlarla deri toplanacak, vatandaşlar ise kesimhanelerin yanındaki THK birimlerine makbuz karşılığı deri bağışlayabilecek.

Deri Toplama ve Ekonomik Katkı

Genel merkezde oluşturulan ekip, 24 saat esasına göre çalışacak.

444 0 845 numaralı hat üzerinden vatandaşlara destek sağlanacak.

numaralı hat üzerinden vatandaşlara destek sağlanacak. Derinin ekonomik değeri vurgulanarak, kesim sırasında zarar verilmemesi istendi.

Şubelerde görevli personel, deriler için tuz dağıtacak ve deriler tuzlandıktan sonra muhafaza edilecek.

Ülke genelinde yapılan ihalelerle elde edilen gelir, havacılık faaliyetlerinde kullanılacak.

Geçen yıl yaklaşık 2 milyon lira gelir elde edildi, bu yıl da benzer gelir bekleniyor.

Deri Kullanımı ve Sektörel Katkı

Derinin endüstrinin birçok alanında kullanıldığına dikkat çekildi. Ayakkabıdan giysiye kadar pek çok sektördeki firmalar ihalelere katılıyor. Hedef, deriye zarar vermeden rasyonel şekilde kullanımını sağlamak. Özellikle kasaplardan dikkatli ve özenli çalışma bekleniyor.

THK'nın Eğitim ve Havacılık Faaliyetleri

THK, pilot yanında paraşütçü, kabin memuru, uçak ve bakım teknisyeni de yetiştiriyor. Kurum, 100 yıllık tarihinde vatandaşların gönüllü bağışlarıyla ayakta duruyor ve tamamen havacılık alanını desteklemek için faaliyet gösteriyor. Ayrıca, 2010'da kurulan THK Üniversitesi, havacılık alanında eğitim veriyor ve Türkiye'nin havacılık alanındaki tek butik üniversitesi olma özelliğine sahip. Üniversite, pist, uçak tamir atölyeleri ve eğitim alanının bir arada bulunduğu nadir kurumlardan biri olarak öne çıkıyor. Elde edilen gelirler de bu alanda harcanıyor ve orta-uzun vadede havacılık eğitimi veren bir kurum olma hedefiyle çalışmalar sürdürülüyor.