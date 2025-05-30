Numan Kurtulmuş CHP'yi ziyaret etti! Gündemde 2 konu var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaretlerine başladı. Bu kapsamda Kurtulmuş, bugün öğle saatlerinde CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

GÖRÜŞMEDE KİMLER VAR?

Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül eşlik etti. Özel'e ise CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın eşlik etti.

MASADA ANAYASA VE İNFAZ YASASI VAR

Kurtulmuş'un gündeminde Ceza ve İnfaz Yasası ve anayasa konuları bulunuyor.