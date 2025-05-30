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Türk-İş Açıkladı: Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücrete Yaklaştı

Türk-İş'in çalışmasına göre mayıs ayında açlık sınırı 25.092,26 TL'ye, yoksulluk sınırı yaklaşık 3.500 TL yükseldi. Önceki ayda açlık sınırı 24.035 TL ve yoksulluk sınırı 78.291 TL olarak açıklanmıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 23:30, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 23:36
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Türk-İş Açıkladı: Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücrete Yaklaştı

Türk-İş Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Mayıs ayı sonucuna göre; Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 25.092,26 TL'ye çıktı.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 81.733,73 TL'ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 32.463,07 TL'ye çıktı.

Çalışmada şöyle denildi:

"İnsan onuruna yaraşır bir yaşantıyı sürdürmek için gerekli olan ve ücretli çalışanların ağırlıklı bir kesiminin haneye giren tek geliri olan asgari ücret ile bir ailenin temel gıda harcamasını karşılayabilmesi mümkün değildir. Mayıs ayı itibariyle bir çalışanın aylık yaşama maliyeti olan 32.463 TL, asgari ücretten 10.359 TL fazladır. Yürürlükte olan asgari ücret, vatandaşların aileleriyle birlikte temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelir olma niteliğinden uzaktır.

Türk-İş'in verilerine göre "mutfak enflasyonu" verilerindeki değişim Mayıs 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşmiştir:

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,40 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 32,28 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 47,62 olarak gerçekleşti."

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