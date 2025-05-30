Eğitim-Bir-Sen, 14. kez toplu sözleşme masasının yetkili sendikası oldu

İnfaz Yasası ile ilgili TBMM'deki süreç yarın başlıyor
İnfaz Yasası ile ilgili TBMM'deki süreç yarın başlıyor
Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Hayal Değil, Hedefimizdir
Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Hayal Değil, Hedefimizdir
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Fidan: Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık
Fidan: Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık
Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacak
Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacak
İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz
İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu
Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu
Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Takvimi Açıklandı
Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Takvimi Açıklandı
Kamu İşçilerine Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Kamu İşçilerine Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi
Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi
Öğretmen, Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okula Gitti: Parkta Kendini Vurdu
Öğretmen, Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okula Gitti: Parkta Kendini Vurdu
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 873 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 873 Kişi Gözaltına Alındı
Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
'Yatarı Yok' Dönemi Bitiyor: 2 Yıl Altı Cezalara Cezaevi Şartı Geliyor
'Yatarı Yok' Dönemi Bitiyor: 2 Yıl Altı Cezalara Cezaevi Şartı Geliyor
İsviçre'de Coca Cola krizi! Rafları Türk markası doldurdu
İsviçre'de Coca Cola krizi! Rafları Türk markası doldurdu
Fidan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Ateşkesi İçin İdeal Arabulucu
Fidan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Ateşkesi İçin İdeal Arabulucu
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Eğitim-Bir-Sen, 14. kez toplu sözleşme masasının yetkili sendikası oldu

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), eğitim ve bilim hizmet kolunda 428 bin 632 üyesiyle 14. kez genel yetkili sendika olarak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri masasına oturacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 15:30, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 15:37
Yazdır
Eğitim-Bir-Sen, 14. kez toplu sözleşme masasının yetkili sendikası oldu

Her yıl 15 Mayıs'ta ilgili taraflarla müştereken yürütülen ve sendikalı çalışanların sayısını ve tasnifini kayıt altına alan yetki tespit süreci tamamlandı.
Süreç kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve devlet üniversitelerinde görev yapan sendikalı kamu görevlisi sayısı belli oldu.

Resmi verilere göre, Eğitim-Bir-Sen, eğitim ve bilim hizmet kolunda üye sayısını artırarak liderliğini pekiştirdi.
Üye sayısını 7 bin artırarak 428 bin 632'ye çıkaran Eğitim-Bir-Sen, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü ve sendikası olduğunu bir kez daha tescilletti.
Eğitim-Bir-Sen, 2011 yılında elde ettiği temsil yetkisini bu yıl 14. kez üst üste alarak eğitim çalışanlarının en çok tercih ettiği sendika olma ünvanını korudu.

"Türkiye'nin en büyük sendikası olarak büyümemizi sürdürdük"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Eğitim-Bir-Sen olarak örgütlü dayanışmanın gücüyle genel yetkiyi 14. kez üstlenerek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde eğitim ve hizmet kolu çalışanlarını temsil edecek olmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Üye sayımızın 428.632'ye ulaştığı tespit edilmiş ve temsil yetkimiz bir kez daha tescillenmiştir. Örgütlü mücadelemiz ve milletimize olan sorumluluğumuzla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü ve sendikası olduğumuz bir kez daha kabul ve ilan edilmiştir. Sendikalarını zirveye yerleştiren, zirvede kökleştiren üyelerimize '428.632' kez teşekkür ederiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber