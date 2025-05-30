Eğitim-Bir-Sen, 14. kez toplu sözleşme masasının yetkili sendikası oldu

Her yıl 15 Mayıs'ta ilgili taraflarla müştereken yürütülen ve sendikalı çalışanların sayısını ve tasnifini kayıt altına alan yetki tespit süreci tamamlandı.

Süreç kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve devlet üniversitelerinde görev yapan sendikalı kamu görevlisi sayısı belli oldu.



Resmi verilere göre, Eğitim-Bir-Sen, eğitim ve bilim hizmet kolunda üye sayısını artırarak liderliğini pekiştirdi.

Üye sayısını 7 bin artırarak 428 bin 632'ye çıkaran Eğitim-Bir-Sen, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü ve sendikası olduğunu bir kez daha tescilletti.

Eğitim-Bir-Sen, 2011 yılında elde ettiği temsil yetkisini bu yıl 14. kez üst üste alarak eğitim çalışanlarının en çok tercih ettiği sendika olma ünvanını korudu.



"Türkiye'nin en büyük sendikası olarak büyümemizi sürdürdük"



Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Eğitim-Bir-Sen olarak örgütlü dayanışmanın gücüyle genel yetkiyi 14. kez üstlenerek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde eğitim ve hizmet kolu çalışanlarını temsil edecek olmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.



"Üye sayımızın 428.632'ye ulaştığı tespit edilmiş ve temsil yetkimiz bir kez daha tescillenmiştir. Örgütlü mücadelemiz ve milletimize olan sorumluluğumuzla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü ve sendikası olduğumuz bir kez daha kabul ve ilan edilmiştir. Sendikalarını zirveye yerleştiren, zirvede kökleştiren üyelerimize '428.632' kez teşekkür ederiz."