CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Yapacak

CTE 2025 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına İlişkin duyuru yayımlandı.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde münhal bulunan kadrolara atama yapılmak üzere, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak; 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı" yapılacaktır.

Bu doğrultuda; görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavıyla ilgili; kontenjanlar, sınav tarihi, saati, süresi ile yazılı ve sözlü sınav konularına ilişkin detaylar https://cte.adalet.gov.tr internet adresimizden bilahare duyurulacaktır.

Yıl sonunda yapılması planlanan sınava katılacak olan adaylara başarılar dileriz.

Teşkilatımıza hayırlı olsun.

Sınav yapılması planlanan ünvanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.