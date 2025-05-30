DEM Parti'nin TBMM Başkan adayı açıklandı

Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve Mardin Milletvekili George Aslan, partilerinin TBMM Başkanı adayı için dilekçeyi TBMM Genel Sekreterliğine sundu.

Dilekçeyi teslim etmelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ayan, "3 Haziran Salı günü TBMM ikinci devre Başkanlık seçimi gerçekleştirecek. Biz de bu seçimde kendi adayımızı gösterdik. Diyarbakır Milletvekili sevgili Osman Cengiz Çandar adayımız olacak. İnanıyoruz ki bu sürecin ruhunu Sayın Çandar tecrübesiyle, deneyimiyle üstlenecektir. Demokratik, katılımcı bir Meclis Başkanı olacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.