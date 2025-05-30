Trafik levhası direğine çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü

Mehmet Gökhan Söğü yönetimindeki 34 KEC 894 plakalı kapalı kasa kamyonet, Muğla-Yatağan kara yolu Salihpaşalar mevkisinde kontrolden çıkarak trafik levhası direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Hilal Merve A, Aysel T. ve Arzu C. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.