İstanbul'da terör soruşturmasında 7 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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