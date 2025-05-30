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Kılıçdaroğlu'ndan kurultay soruşturmasına ilişkin açıklama

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasına ilişkin, "Organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum. Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 18:17, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 18:25
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Kılıçdaroğlu'ndan kurultay soruşturmasına ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur." değerlendirmesini yaptı.

20 Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38. Kurultayı'nın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kurultaya ilişkin bazı iddiaların kamuoyuna yansımaya başladığını anımsatan Kılıçdaroğlu, o gün yayımladığı videoda, partisini korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve kararlılıkla dile getirdiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Ancak o günden bu yana, organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum. Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum. Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de..." ifadesini kullandı.

Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyaların bir araya geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sahte sosyal medya hesaplarından, fonlanan sözde akademisyenlere, iftira ve manipülasyonla mesleklerini kirleten bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız. Ve ne yazık ki dün siyasi ikballeri uğruna yanımda saf tutan, bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayarken bugün başka mecralara savrulmuş bazı siyasetçiler de bu koroya katılmış durumda. Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar. Oysa biz, bu milletin hakiki gündeminden sapmadan yürümek zorundayız. Şahsi değil, kamusal olana, dedikoduya değil, hakikate yaslanmak zorundayız."

- "Gerçekleri dile getirmekten geri durmam"

Polemikle değil halkla konuşan bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Beni tanıyan herkes bilir. Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmam." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum. Sizden korkan sizden namerttir. Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum, herkes bilsin ki bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz." açıklamasını yaptı.

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