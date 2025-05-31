Papara'ya yönelik 'yasa dışı bahis' soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı

Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Bakanlıktan Uyarı: Banka Hesabınızı Paylaşmak Hayatınızı Karartabilir!
Bakanlıktan Uyarı: Banka Hesabınızı Paylaşmak Hayatınızı Karartabilir!
Mahkemeden 'Kayyım' Kararı: Ahmet Özer Dosyası AYM'ye Taşınıyor
Mahkemeden 'Kayyım' Kararı: Ahmet Özer Dosyası AYM'ye Taşınıyor
AK Partili Vekillerden Doğu'ya Çıkartma: Halkın Talepleri Toplanıyor
AK Partili Vekillerden Doğu'ya Çıkartma: Halkın Talepleri Toplanıyor
İBB soruşturmasında 5. dalga: Belediye başkanları dahil 47 gözaltı
İBB soruşturmasında 5. dalga: Belediye başkanları dahil 47 gözaltı
Papara'da Çöküş! Ne POS Çalışıyor Ne Para Aktarılıyor
Papara'da Çöküş! Ne POS Çalışıyor Ne Para Aktarılıyor
Ak Parti yol haritasını çizdi: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
Ak Parti yol haritasını çizdi: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
CHP Kurultayı Soruşturmasında İddianame Tamamlandı
CHP Kurultayı Soruşturmasında İddianame Tamamlandı
Bir ilde daha İdare Mahkemesi Kuruldu
Bir ilde daha İdare Mahkemesi Kuruldu
Türk-İş Açıkladı: Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücrete Yaklaştı
Türk-İş Açıkladı: Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücrete Yaklaştı
MEB'den Yeni Proje: Öğretmen Hikayeleri Okul Kitaplarında
MEB'den Yeni Proje: Öğretmen Hikayeleri Okul Kitaplarında
Kartalkaya'daki otel faciasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Kartalkaya'daki otel faciasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Bakan Tekin: Gastronomi Liseleri, Birlikte Yaşamanın Sofrası Olacak
Bakan Tekin: Gastronomi Liseleri, Birlikte Yaşamanın Sofrası Olacak
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapacak
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapacak
Borsa İstanbul 9 Binin Altını Gördü: Son 2 Ayın En Düşük Seviyesi
Borsa İstanbul 9 Binin Altını Gördü: Son 2 Ayın En Düşük Seviyesi
Edremit Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 6 Gözaltı
Edremit Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 6 Gözaltı
TBMM Başkanlığı aday süreci başladı
TBMM Başkanlığı aday süreci başladı
Bakanlıktan 80 Yaş Üstüne Yeni Hizmet: Raporlar Adrese Teslim
Bakanlıktan 80 Yaş Üstüne Yeni Hizmet: Raporlar Adrese Teslim
'Tarihi binaya VGM ele koydu' iddiasına DMM'den yalanlama
'Tarihi binaya VGM ele koydu' iddiasına DMM'den yalanlama
İnfaz Yasası ile ilgili TBMM'deki süreç yarın başlıyor
İnfaz Yasası ile ilgili TBMM'deki süreç yarın başlıyor
Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Hayal Değil, Hedefimizdir
Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Hayal Değil, Hedefimizdir
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Fidan: Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık
Fidan: Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık
Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacak
Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacak
İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz
İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Papara'ya yönelik 'yasa dışı bahis' soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı

Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 07:09, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 07:10
Yazdır
Papara'ya yönelik 'yasa dışı bahis' soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, şüpheliler Ahmed Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar'ın tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın, 2016'dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı, şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin söz konusu işlemlerde gelir kazanmasını sağladığı belirtilmişti.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve başka kurumlardan alınan raporlara göre yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara'nın sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı, şirketin bu suçun işlenmesini ve suçun işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı ifade edilmişti.

Analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102'sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle, örtülü bir anlaşma süreci içinde olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı aktarılan açıklamada, örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber