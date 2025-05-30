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FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 20:03, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 20:02
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FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 14'ü buradaki ifadelerinin ardından mevcut delil durumu dikkate alınarak serbest bırakıldı.

40 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 16'sı tutuklama, 24'ü ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 28 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Böylece, son dönemde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmalarda tutuklanan şüpheli sayısı 104'e yükselmiş oldu.

- Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde örgüte yeni eleman temin edebilmek için başta müzahir ve adli işlem görmüş kişilerin çocuklarının örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirildiği, sorumlu örgüt mensuplarıyla farklı evlerde yaşayan öğrencilerin kimsenin ikamet etmediği örgüte ait toplantı evlerinde buluşmalar gerçekleştirdiği belirlenmişti.

Adli işlem tesis edilmiş ve ihraç olmuş kişilere örgüt güdümünde bulunan iş yerlerinde iş imkanı sağlandığı, örgütün öğrenci yapılanmasında bulunan kişilerin aidiyet ve bağlılık kazanmaları amacıyla bu iş yerlerinde çeşitli etkinliklere davet edildiği, il dışına geziler düzenlendiği tespit edilmişti.

FETÖ/PDY kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmamaları için örgütün "gaybubet" evlerine yönlendirildiği, örgütün yeniden yapılanma arayışı içinde olduğu anlaşılmıştı.

Çalışmaların ardından, terör örgütünün güncel yapılanması içinde olan, operasyonel hat kullanan, gizli haberleşme modeli ankesörlü telefonlardan aranan, "ByLock" kullanan, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan örgüt güdümündeki şirketlerde SGK, derneklerde de üyelik kaydı bulunan, örgütle iltisaklı oldukları gerekçesiyle devlet kurumlarından ihraç edilen, Bank Asya'da hesap artışı bulunan 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul merkezli, Kütahya, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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