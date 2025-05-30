Fenerbahçe, Dzeko ve Tadic'e veda etti

Sarı-lacivertli kulübün X hesabından yapılan paylaşımlarda Dzeko için "Bazı oyuncular gol atar. Bazıları kol bandını takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin yapabileceği gibi liderlik etti. Teşekkürler Edin, her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı.

Tadic için yapılan paylaşımda ise "Zerafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için teşekkürler Dusan. Örnek oldun ve sonsuz bir saygıyla ayrıldın." denildi.