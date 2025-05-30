Şampiyon Galatasaray, sezonu galibiyetle kapattı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk etti. RAMS Park'taki maçta iki ekip de pozitif futbol oynasa da pozisyon üretmekte zorlandı. Galatasaray, 17. dakikada Dries Mertens'in penaltıdan bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısı da orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Ev sahibi ekipte bu kez sahneye 81. dakikada Victor Osimhen çıktı. Nijeryalı yıldız, skoru belirleyen golü attı. Maç, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

- Galatasaray 95 puan topladı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 2024-25 sezonunu 95 puanla şampiyon tamamladı.

Bu sezon ligdeki 36 karşılaşmada 30 galibiyet, 5 beraberlik alan Galatasaray, sadece 1 kez yenildi. Sezonu 95 puanla bitiren sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğuna ulaştı.

Ligde 91 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü.

- Başakşehir, sezonu 5. tamamladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu 5. bitirdi.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ligdeki 36 müsabakada 16 galibiyet, 6 beraberlik yaşayan turuncu-lacivertli ekip, 14. maçta mağlup oldu.

İstanbul temsilcisi, topladığı 54 puanla beşinci olarak Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

- Galatasaray, sahasında yenilmedi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

Taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon iç sahadaki 18 lig maçında 46 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 15 gol gördü.

- Son 11 maçını kazandı

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 11 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 11 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, RAMS Başakşehir'i 1-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

- Son 5 maçta gol yemedi

Galatasaray, son 5 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

"Cimbom", söz konusu süreçte Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0 yenerken, Bellona Kayserispor'u 3-0, Başakşehir'i ise 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, bu sezon 36 lig maçının 15'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Ligi kalesinde gördüğü 31 golle tamamlayan sarı-kırmızılılar, iyi savunmasıyla dikkati çekti.

- VAR ile penaltı kazandı

Galatasaray, mücadelenin 15. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibin sol kanattan kullandığı taç sonrasında ceza sahasında Victor Osimhen ile Ousseynou Ba'nın mücadelesinde top Ba'nın koluna geldi. Devam kararı veren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR'daki Halil Umut Meler'in uyarısıyla monitöre gelerek pozisyonu yeniden izledi.

Taşkınsoy, pozisyonda el olduğunu belirterek penaltı noktasını gösterdi.

- Galatasaray'da Muslera devri kapandı

İtalya'nın Lazio takımından 2011'de transfer olduğu sarı-kırmızılı takımın unutulmazları arasına giren Fernando Muslera, Galatasaray kariyerini noktaladı.

Galatasaray'da 14 sezonda 19 kupa kazanan ve birçok rekoru kıran Muslera, RAMS Başakşehir müsabakasının 89. dakikasında yerini Günay Güvenç'e bırakarak Türkiye kariyerini tamamladı. Muslera, oyuncu değişikliği için tabelada numarasının yanmasının ardından sarı-kırmızılı takımda ilk 2 sezon giydiği 25 numaralı formayı sırtına geçirdi.

Taraftarların tezahüratları ve alkışları arasında kenara yürüyen Muslera'yı takım arkadaşları önce havaya attı, sonra omuzlarda saha kenarına kadar taşıdı. 38 yaşındaki kalecinin oyundan çıkış anonsunu oğlu Kailash yaptı.

- Son maçta Muslera'dan kritik kurtarış

Galatasaray kariyerini sonlandıran kaleci Fernando Muslera, yaptığı kritik kurtarışla alkış aldı.

Maçın 51. dakikasında Deniz Türüç'ün soldan ortasında arka direkteki Ömer Ali Şahiner uygun pozisyonda topa kafayla vurdu. Sağına gelen meşin yuvarlağa iyi bir refleksle uzanan Muslera, rakiplerinin skoru 1-1'e getirmesine engel oldu.

Bu kurtarışın ardından taraftarlar, Uruguaylı file bekçisi lehine tezahürat yaptı.

- Mertens, golle veda etti

Galatasaray'daki son maçına çıkan Dries Mertens, gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulüpteki üçüncü sezonunu tamamlayan ve bu müsabakanın ardından takımdan ayrılacak Belçikalı orta saha oyuncusu, Başakşehir karşısında 17. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı.

Bu sezonki 52. resmi maçına çıkan Mertens, 6. kez gol sevinci yaşadı. Ligde 5 gole ulaşan Mertens'in 1 de UEFA Avrupa Ligi'nde golü bulunuyor.

Öte yandan golün anonsunu Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs yaptı. Kerkhofs, gol anonsunun ardından eşi için "Seni seviyorum" dedi.

- Oyundan çıkan Mertens omuzlarda

Sarı-kırmızılı takıma veda eden Mertens'i takım arkadaşları omuzlara aldı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayıp 17. dakikada fileleri havalandıran 38 yaşındaki yıldız, 79. dakikada yerini Roland Sallai'ye bıraktı. Sahada yanına koşan takım arkadaşları, Mertens'i omuzlara alarak havaya attı.

Taraftarın büyük alkışı ve tezahüratı eşliğinde sahayı terk eden Mertens, duygusal anlar yaşadı. Belçikalı oyuncunun oyundan çıkma anonsunu yine eşi Kerkhofs gerçekleştirdi.

- Osimhen'den 26. gol

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ligde 26. golünü attı.

Kiralık terlettiği sarı-kırmızılı formayla son maçına çıkan ve takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmayan Osimhen, 81. dakikada fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 26'ya taşıdı.

Gol krallığı yarışında en yakın takipçisi RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'e 5 gol fark atan Osimhen, büyük sürpriz olmazsa gol krallığı apoletini takacak.

- Taraftar Osimhen'i istiyor

Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in takımda kalması isteğini devam ettirdi.

Sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 41 resmi müsabakada 37 kez fileleri havalandırdı. Son haftalarda yönetimden Osimhen'in kalmasını talep eden taraftarlar, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratları yaptı.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarında başrolü oynadı.

- Takım, yaklaşık 1 aylık izne çıktı

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 ay izin yapacak.

Teknik ekip ve futbolcular, Başakşehir maçıyla 2024-25 sezonunu tamamladı.

Müsabakanın ardından yaklaşık 1 ay sürecek izne çıkan futbolcular, yeni sezonun hazırlıkları için temmuz ayının başında İstanbul'da bir araya gelecek.