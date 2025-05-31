Bir ilde daha İdare Mahkemesi Kuruldu

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak, Gümüşhane'de İdare Mahkemesinin kurulmasına karar verildi.

Karara göre, Gümüşhane İdare Mahkemesinin yargı çevresi, Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayacak.

- Adalet Bakanı Tunç'tan paylaşım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaletin en etkin şekilde tesis edilmesi ve yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Tunç, şunları kaydetti:

"Coğrafi durum ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda Gümüşhane ilimizde İdare Mahkemesi kurduk. İdare Mahkemesinin yargı çevresini, Gümüşhane ve Bayburt illerimizin mülki sınırları olarak belirledik. Vatandaşlarımızın yargı mercilerine erişimini daha da kolaylaştıracak mahkememizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Adalet Bakanlığından:

İDARE MAHKEMESİNİN KURULMASINA ve YARGI ÇEVRESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38 inci maddesinin 1/a bendi ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları uyarınca İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşleri alınarak 29.05.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-318 sayılı Bakan Oluru ile;

-Gümüşhane ilinde idare mahkemesi kurulmasına ve yargı çevresinin "Gümüşhane ve Bayburt illerinin mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verilmiştir.