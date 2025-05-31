CHP Kurultayı Soruşturmasında İddianame Tamamlandı
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay'a ilişkin "para karşılığı oy kullanıldığı" iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu iddianamede mağdur, Ekrem İmamoğlu ise şüpheli olarak yer aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelere para karşılığı oy kullandırıldığına yönelik iddialar üzerine yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi.
İddianamede, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur", İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Ayrıca çok sayıda belediye başkanı ve partili hakkında da işlem yapıldığı görüldü.
CHP kurultayında 12 isim şüpheli olarak yer aldı
Ekol TV Muhabiri İlker Turak'ın aktardığı bilgilere göre; iddianamede toplam 12 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. Bu isimler şöyle:
Baki Aydöner
Cemil Tugay
Ekrem İmamoğlu
Erkan Aydın
Hüseyin Yaşar
Mehmet Kılınçaslan
Metin Güzelkaya
Özgen Nama
Özgür Çelik
Rıza Akpolat
Serhat Can Eş
Soruşturmanın merkezinde, kurultay sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve delegelere para teklif edildiği iddiaları bulunuyor.
Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş müşteki
İddianamede, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" olarak yer alırken, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "müşteki" sıfatıyla kayda geçti.
Ayrıca iddianamede, Hatip Karaaslan, Tolgahan Erdoğan ve Yılmaz Özkanat'ın da aralarında bulunduğu toplam 16 tanığın beyanlarına yer verildi.
Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılıktan suçlama
Hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na
aykırı davranmakla ilgili suçlamalar yöneltildi. İddianamenin kabul edilmesinin
ardından yargılamanın başlaması bekleniyor.
Soruşturmanın sonucu ve açılacak dava süreci, CHP'nin iç siyasetinde yeni tartışmaların fitilini ateşlemesi bekleniyor.