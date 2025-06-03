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Marmaray'daki darp olayında ağlatılan kadının ifadesi ortaya çıktı

Marmaray'da yer verme tartışması nedeniyle çocuklarının yanında darbedilip burnu kırılan Deniz E.(50)'nin olay öncesinde tartıştığı Z. A. (19)'nın ifadesi ortaya çıktı. Zehra A. ifadesinde "Trene binerken bana 'çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum' dedi. 'özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Hakaret içerikli konuşmalar yaptı. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Uzaklaşmaya çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım" dediği öğrenildi. Deniz E.'nin şikayet üzerine gözaltına alındığı, ifadesinin ardından ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 15:30, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 16:04
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Marmartay'da geçtiğimiz günlerde darp edilen Deniz E.'nin görüntüleri medyaya yansımıştı. Deniz E. ile bir kadın yolcu (Z.A.) arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan E.D. adlı başka bir kişi, Deniz E.'yi darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü. Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

- Darp edilen Deniz E. olay öncesinde genç bir kadını ağlatmış

Yer tartışmasının başladığı anlarda Deniz E.'nin genç bir kadına hakaret ettiği belirtildi. Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde, Z. A.'nın Marmaray'dan ağlayarak indiği anlar yer aldı.

- Genç kadın: Abi özür dilerim dedim ama konuşmaya ve söylenmeye devam etti

Deniz E.'nin Marmaray'a binerken tartıştığı Z. A.'nın emniyette verdiği ifadesinde, şunları söyledi:

"Trene binerken bana 'çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak' gibi şeyler söyledi ve trene bindi. Ben kendisine 'abi özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Hemen arkamda, çok yakın mesafeme geçerek kendi kendine konuşmaya devam etti. Başörtümü kastederek hakaret içerikli konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledim. Onu teskin etmek için 'ya sabır, ya selamet' dedim. Bu söz üzerine '20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor' diyerek tepki gösterdi. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Uzaklaşmaya çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım."

- Yeni görüntülerde genç kadının ağlayarak Marmaray'dan çıktığı görülüyor

Z. A.'nın, olaydan iki gün sonra polis merkezine giderek Deniz E.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Deniz E., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Marmaray'daki tartışmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Zehra A.'nın ağlayarak Marmaray'dan çıktığı anlar yer aldı.

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