Marmaray'daki darp olayında ağlatılan kadının ifadesi ortaya çıktı

Marmartay'da geçtiğimiz günlerde darp edilen Deniz E.'nin görüntüleri medyaya yansımıştı. Deniz E. ile bir kadın yolcu (Z.A.) arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan E.D. adlı başka bir kişi, Deniz E.'yi darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü. Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

- Darp edilen Deniz E. olay öncesinde genç bir kadını ağlatmış

Yer tartışmasının başladığı anlarda Deniz E.'nin genç bir kadına hakaret ettiği belirtildi. Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde, Z. A.'nın Marmaray'dan ağlayarak indiği anlar yer aldı.

- Genç kadın: Abi özür dilerim dedim ama konuşmaya ve söylenmeye devam etti

Deniz E.'nin Marmaray'a binerken tartıştığı Z. A.'nın emniyette verdiği ifadesinde, şunları söyledi:

- Yeni görüntülerde genç kadının ağlayarak Marmaray'dan çıktığı görülüyor

Z. A.'nın, olaydan iki gün sonra polis merkezine giderek Deniz E.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Deniz E., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Marmaray'daki tartışmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Zehra A.'nın ağlayarak Marmaray'dan çıktığı anlar yer aldı.