İBB soruşturmasında 5. dalga: Belediye başkanları dahil 47 gözaltı
İstanbul'da belediyelere yönelik büyük bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Aralarında üst düzey yöneticiler ve belediye başkanlarının da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de bulunduğu toplamda 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" iddiaları ile Beşiktaş Belediyesi'nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarını kapsıyor.
Soruşturma Kapsamında Gözaltı Kararı Verilenler
- Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe
- Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
- Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
- İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas
- Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik
- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy
- İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay
- Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş
- Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı
- Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Rıza Can Özdemir ve Ömer Kazancı
Soruşturmanın Detayları
Belediyeler ile gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama ve incelemelerin sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında, ilgili belediyelerdeki üst düzey yöneticiler ve çeşitli birimlerde görev yapan kişiler de yer alıyor. Gözaltı kararlarının, yolsuzluk iddialarının detaylı şekilde araştırılması amacıyla alındığı belirtildi.