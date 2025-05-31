İBB soruşturmasında 5. dalga: Belediye başkanları dahil 47 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de bulunduğu toplamda 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" iddiaları ile Beşiktaş Belediyesi'nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarını kapsıyor.

Soruşturma Kapsamında Gözaltı Kararı Verilenler

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy

İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş

Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Rıza Can Özdemir ve Ömer Kazancı

Soruşturmanın Detayları

Belediyeler ile gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama ve incelemelerin sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında, ilgili belediyelerdeki üst düzey yöneticiler ve çeşitli birimlerde görev yapan kişiler de yer alıyor. Gözaltı kararlarının, yolsuzluk iddialarının detaylı şekilde araştırılması amacıyla alındığı belirtildi.



