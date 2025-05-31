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Bakanlıktan Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama

İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada ambulansların geç geldiği iddiası gündemi sarstı. Sağlık Bakanlığı, ilk ambulansın 11 dakika sonra olay yerine ulaştığını ve müdahale sürecini detaylarıyla açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 09:38, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 09:36
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Bakanlıktan Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada ambulansların geç geldiği iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, olay yerine ilk ambulansın 11 dakika sonra ulaştığını belirtti. Kazada yaralananlara hızlıca müdahale edildiği ve tüm süreç boyunca sağlık ekiplerinin gerekli tüm adımları attığı vurgulandı.

Kaza Sonrası Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen kazada, ambulansların geç geldiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

  • Merkezden 5 ambulans yönlendirildi.
  • İlk ambulans, yaralıların olduğu kaza yerine 11 dakika sonra vardı.
  • Solunum ve nabzı olmayan Murat Aci'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
  • 20 dakika kalp masajı uygulanmasına rağmen nabız geri döndürülemedi; ancak hasta genç olduğu için ambulansta da müdahaleye devam edildi.
  • Murat Aci, 25 dakikada hastaneye ulaştırıldı.
  • Hastaneye varıncaya kadar geçen toplam süre 56 dakika oldu ve bu sürenin 45 dakikası hastaya müdahale ile geçti.

Olay Yerinde ve Sonrasında Yapılan Müdahaleler

Açıklamada, sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından hızlıca müdahalede bulunduğu ve hastanın genç olması nedeniyle ambulansta da müdahaleye devam edildiği belirtildi. Hastaneye ulaşana kadar geçen sürede, sağlık personelinin hastanın yaşama döndürülmesi için yoğun çaba sarf ettiği vurgulandı.


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