Kırmızı Bültenle Aranan 7 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçluların yakalanmasında Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Başkanlıkları ile çeşitli il emniyet müdürlüklerinin koordineli çalıştığını belirtti.

Yakalanan ve İade Edilen Suçlular

S.A. : "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan, Kuzey Makedonya 'da yakalandı.

: "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan, 'da yakalandı. G.K. : "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan, Almanya 'da yakalandı.

: "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan, 'da yakalandı. M.Ş. : "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Uyuşturucu İhraç ve Ticareti Yapmak" suçlarından, Hollanda 'da yakalandı.

: "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Uyuşturucu İhraç ve Ticareti Yapmak" suçlarından, 'da yakalandı. A.S.A. : "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan, Fransa 'da yakalandı.

: "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan, 'da yakalandı. E.B. : "Kasten Öldürme" suçundan, Rusya 'da yakalandı.

: "Kasten Öldürme" suçundan, 'da yakalandı. M.T. : "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hakaret, Tehdit, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından, ulusal seviyede aranan şahıs olarak yakalandı.

: "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hakaret, Tehdit, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından, ulusal seviyede aranan şahıs olarak yakalandı. K.Ç.: "Nitelikli Kasten Öldürme" suçundan, Gürcistan'da yakalandı.

Kabine Döneminde Suçlu İadeleri

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kırmızı Bültenle Aradığımız 7 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık."