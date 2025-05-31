Kırmızı Bültenle Aranan 7 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan 7 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte, mevcut kabine döneminde toplam suçlu iadesi sayısı 360'a yükseldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 10:10, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 10:15
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçluların yakalanmasında Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Başkanlıkları ile çeşitli il emniyet müdürlüklerinin koordineli çalıştığını belirtti.
Yakalanan ve İade Edilen Suçlular
- S.A.: "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan, Kuzey Makedonya'da yakalandı.
- G.K.: "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan, Almanya'da yakalandı.
- M.Ş.: "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Uyuşturucu İhraç ve Ticareti Yapmak" suçlarından, Hollanda'da yakalandı.
- A.S.A.: "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan, Fransa'da yakalandı.
- E.B.: "Kasten Öldürme" suçundan, Rusya'da yakalandı.
- M.T.: "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hakaret, Tehdit, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından, ulusal seviyede aranan şahıs olarak yakalandı.
- K.Ç.: "Nitelikli Kasten Öldürme" suçundan, Gürcistan'da yakalandı.
Kabine Döneminde Suçlu İadeleri
Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kırmızı Bültenle Aradığımız 7 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık."