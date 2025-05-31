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İstanbullular dikkat! Bu metro istasyonları kapatılıyor

İstanbul Valiliği'nin kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı bugün saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 10:35, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 10:52
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İstanbullular dikkat! Bu metro istasyonları kapatılıyor

İstanbul'da ulaşımda önemli bir gelişme yaşandı. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 15.00'ten itibaren işletmeye kapatılacak. Bu karar, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar bu istasyonların kapalı olacağı belirtildi. Ayrıca, metro araçlarının Taksim istasyonunda durmayarak seferlerine devam edeceği ifade edildi. Vatandaşların alternatif ulaşım güzergahlarını kullanmaları öneriliyor.

Kapalı Olacak İstasyonlar ve Hatlar

  • M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı: Taksim ve Şişhane istasyonları (İstiklal Caddesi girişi)
  • F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı

Uygulamanın Başlangıç Saati

15.00 itibarıyla geçerli olacak bu uygulama, ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.

Yolculara Uyarı

Metro araçları Taksim istasyonunda durmayacak ve seferlerine devam edecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif ulaşım yollarını tercih etmeleri tavsiye ediliyor.


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