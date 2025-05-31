Fabrika İçinde Meslek Lisesi! Öğrencilere Hem Burs Hem İş Fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi" kapsamında, istihdamın kolaylaştırılması amacıyla başlatılan çalışmalar doğrultusunda, fabrika içinde açılan bu okulda 17 öğrenci 20 Mayıs'ta eğitime başladı. Öğrenciler, modern makinelerle donatılmış atölyelerde eğitim görerek sektöre daha hızlı adapte olabiliyorlar.

Okulun Açılış Amacı ve İşbirliği

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Kazcıoğlu Otomotiv işbirliğinde hazırlanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında, öğrencilerin mesleğin gerektirdiği iklimde yetiştirilmeleri ve mezuniyet sonrası istihdama daha hızlı geçmeleri için bu projenin hayata geçirildiğini belirtti. Okulda metal ve makine teknolojileri alanlarında iki bölüm bulunuyor.

Okulun Sağladığı İmkanlar

Öğrenciler haftanın her günü sadece 11. ve 12. sınıflarda eğitim görüyor.

Tüm eğitimler fabrikanın içerisindeki derslikte gerçekleştiriliyor.

Modern aletler ve makinelerle uygulamalı eğitim imkanı sunuluyor.

Fabrika sahipleri öğrencilere iş garantisi ve burs imkanı sağlıyor.

Eğitim süresince öğrencilerin yeme içme ihtiyaçları firma tarafından karşılanıyor.

Üniversiteye gitmek isteyen öğrencilere destek veriliyor.

Projeye Destek ve Gelecek Beklentileri

Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve fabrikanın sahibi Şeref Kazcıoğlu, meslek liselerinin daha işlevsel hale gelmesi için projeye destek verdiklerini ifade etti. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu projeye öncülük etmekten mutluluk duyduğunu belirten Kazcıoğlu, "Çocuklarımız bu fabrikanın ruhunda yetişecekler. Birçok firma gelip burada inceleme yaptı. Bu modelin çığ gibi büyüyeceğine ve mesleki eğitimde büyük bir ivme yakalanacağına inanıyorum." dedi.

Öğrencilerin Görüşleri

Fatih Sunal : Makinelerin yanında uygulamalı eğitim almanın mesleği daha hızlı öğrenmelerine katkı sağladığını belirtti.

: Makinelerin yanında uygulamalı eğitim almanın mesleği daha hızlı öğrenmelerine katkı sağladığını belirtti. Harun Gömleksiz: Sektöre entegre olarak aldıkları eğitimin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.



