PKK/YPG elebaşıyla görüşme hazırlığı iddiaları yalanlandı

Diplomatik kaynaklar, Al-Monitor haber sitesinde yayımlanan, Türkiye'nin Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüşme hazırlığı yaptığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve Türkiye ile ülkemiz makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Bu tür haberlerin, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu vurgulandı.

İddiaların Detayları

Al-Monitor haber sitesinde, Türk yetkililerin Şahin ile doğrudan görüşme için teklifte bulunduğu iddia edildi.

haber sitesinde, Türk yetkililerin Şahin ile doğrudan görüşme için teklifte bulunduğu iddia edildi. Şahin ise bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türk yetkililerle doğrudan temas ve kanallarının olduğunu öne sürdü.

Diplomatik Kaynakların Açıklaması

Açıklamada, "Türkiye ve ülkemiz makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddialar doğru değildir." ifadesi kullanıldı. Bu açıklama ile birlikte, Türkiye'nin bu tür iddiaları kesin bir şekilde reddettiği bir kez daha vurgulandı.



