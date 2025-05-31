Van'da feci kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 12:10, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 12:14
Van'ın Çaldıran ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki kara yolunun Aşağı Kuyucak Mahallesi yakınlarında, Ahmet Öztürk idaresindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Sıddık Arslan yönetimindeki 04 B 0156 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.