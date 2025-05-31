İstanbul'da otoyol kenarındaki dinlenme tesisleri denetlendi

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor. Birçok noktada denetimlerini gerçekleştiren ekipler otoyolların kenarlarında bulunan şehirden uzak işletmeleri de tek tek denetledi. Akaryakıt istasyonları, dinlenme ve mola tesisleri, restoranlar ve diğer işletmelere denetim maksadıyla giden ekipler etiket farkı başta olmak üzere ürünlerdeki satılması gereken fiyatlar ve son kullanma tarihleri ile alakalı denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen usulsüzlüklere tutanaklar tutuldu ve işletmelere cezai işlem uygulandı. Kurban Bayramı öncesinde, fırsatçılara göz açtırmayan İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerine sıklıkla devam edeceği öğrenildi.