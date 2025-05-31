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Filistin'e Destek İçin Sultanahmet'te Tarihi Canlı Yayın

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF> öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek amacıyla 24 saat sürecek ortak canlı yayın Sultanahmet Meydanı'nda başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 14:26, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 14:27
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Filistin'e Destek İçin Sultanahmet'te Tarihi Canlı Yayın

TÜBAF, Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekmek için "Filistin İçin Sessiz Kalma" isimli ortak canlı yayını düzenledi. Sultanahmet'te kurulan platformdan yapılan yayın, Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünde, Faruk Acar ve Sinan Burhan'ın konuk olduğu oturumla başlatıldı.

Birçok medya kuruluşundan yaklaşık 100 temsilcinin katılacağı canlı yayın nöbetinin yarın saat 12.00'ye kadar sürmesi planlanıyor.

"Filistin'e Ses Olmak Adına 24 Saat Süren Eylem"

TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan, canlı yayın öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Filistin İçin Sessiz Kalma" eylemine Türkiye ve yurt dışından gazetecilerin katılacağını belirtti. Abluka altındaki Filistin'de açlık, susuzluk, mağduriyet, katliam ve gözyaşı olduğunu vurgulayan Burhan, "TÜBAF olarak, Filistin'e ses olmak, mazlum ve mağdurları duyurmak adına 24 saat süren bir eylem gerçekleştiriyoruz." dedi.

  • Programa yaklaşık 100 gazeteci katılacak.
  • Amaç, Filistin'de yaşanan katliamları duyurmak.


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