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Bir kişinin başvurabileceği bir ilan daha

Akdeniz Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosu belirli bir adayın özgeçmişini tarif eder şekilde hazırlandı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 14:45, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 16:12
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Bir kişinin başvurabileceği bir ilan daha

Akdeniz Üniversitesi tarafından 30 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programında Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

İlanı incelediğimizde; gerek mezuniyet gerekse tecrübe yönünden tamamen belirli bir ismi tarif ettiği aşikardır.

1-İlana Sağlık Yönetimi mezunlarının başvuramaması usule aykırıdır. Mezuniyet olarak sadece İletişim Fakültesinin seçilmesinin yerine ilgili alanla doğrudan ilişkili olan Sağlık Yönetiminin yer alması gerekir.
2-Sağlık Yöneticiliği tecrübesi öğretim görevlisi kadrolarında uygun olmakla birlikte, neden 12 yıl gibi bir süre belirlenmiştir. İlgili mevzuata göre, tecrübenin belirli bir adayı tarif etmemesi amir hükümdür.
3-Bu tecrübeye ek olarak, yükseköğretim kurumlarında en az 3 (üç) yarı yıl ders verme deneyimi aranması da kadroyu tamamen özel hale getirmiştir.

Diğer taraftan, ilgili programda öğretim görevlisi sayısına baktığımızda web sayfasındaki bilgilere göre beş kişi olduğu görülmektedir. Asgari kadro sayısının üç olduğu dikkate alındığında ve ikinci öğretimin kapatıldığı gerçeğine göre ön lisans düzeyinde bir programa altıncı kişiyi almak için ilana çıkmak tasarruf tedbirlerinin olduğu bir dönemde akla mantığa uygun değildir.

Bu çerçevede, sıcağı sıcağına söz konusu kadronun tüm bu açıklamalar çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi yönetimi tarafından tekrar değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

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