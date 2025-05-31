Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların erken tatil edilmesi taleplerine karşı net konuştu. Mevzuat gereği öğrencilerin 180 iş günü okula gitmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, erken tatilin hem hukuken hem de pedagojik olarak mümkün olmadığını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların 20 Haziran'dan önce tatil edilmesi talebine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız." diyerek, okulların erken tatil edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Van'daki programları kapsamında, 23 Ekim 2011'de yaşanan depremin ardından Erciş'te depremzedelere destek amacıyla açılan ve 150 personelin çalıştığı Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM)'i ziyaret eden Tekin, merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve bir çağrıyı yanıtladı.
Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt
Bakan Tekin, çağrı merkezini arayan bir vatandaşın okulların tatil tarihinin erkene çekilmesi talebine şu şekilde yanıt verdi:"Mevzuata göre öğrenciler bir yılda 180 iş günü okula gelmek zorunda. Biz şimdi bu tatili yaparsak 180 günü tamamlama ihtimalimiz kalmıyor zaten. Dolayısıyla çocuklarımızın belli dersleri telafi etme imkanları kalmadığı için tatil yapmamız hem hukuken hem de pedagojik olarak mümkün değil. Kaybedecek vaktimiz yok artık."
Erken Tatilin Yol Açacağı Olumsuzluklar
- Bu yılki öğrenciler, 9. sınıfın herhangi bir ünitesini yetiştiremeyebilir.
- Önümüzdeki yıl, öğrenciler bir üst sınıfa geçtiklerinde eksik üniteyle devam edecekler.
- 8. sınıfta mezun olacak öğrenciler, yeni okullarında eksik bilgiyle başlayacaklar.
Bakan Tekin, "Açık ve net olarak bir kez daha söyleyelim. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız. Eşinize çok selam söyleyin. Bayramınız şimdiden mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
MEBİM'in Uluslararası Başarısı
Bakan Tekin, sonuçları dün açıklanan ve dünya çapında bağımsız bir firma olan Contact Center World organizasyonunun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 2025 yılı için yaptığı yarışmada "en iyi iletişim merkezi" kategorisinde altın madalya kazanan çağrı merkezi personelini tebrik etti. Bu başarı sayesinde ekip, Yunanistan'da gerçekleştirilecek dünya finallerine katılmaya hak kazandı.