Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz

Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi 31 Temmuz itibarıyla sona erecek. Bu tarihe kadar yenilenmeyen ehliyetler ise 'geçersiz' olacak

Eski Tip Sürücü Belgesini Yenilemeyenlerin Ücret Farkı 495 Kat Artacak

Yenileme işlemi için şu anda yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, bu ücretin 1 Ağustos 2025 itibarıyla B sınıfı ehliyet için 7 bin 438 liraya yükseleceği bildirildi. Böylece işlem ücretinde yaklaşık 495 katlık bir artış yaşanmış olacak.

5 Adımda Eski Tip Ehliyet Yenileme İşlemi

1. Randevu Alımı:

Vatandaşlar, https://randevu.nvi.gov.tr, Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlüklerinden randevu alabiliyor.

2. Gerekli Belgelerin Hazırlanması:

Eski tip sürücü belgesi

15 TL'lik ödeme dekontu (13 TL değerli kağıt bedeli + 2 TL vakıf payı)

Sürücü sağlık raporu (geçerlilik süresi 2 yıl)

1 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

3. Başvuru:

Hazırlanan belgelerle randevu alınan ya da randevusuz olarak herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru yapılabiliyor. Randevu alınması tavsiye ediliyor.

4. Geçici Belge ile Kullanım:

Başvuru sonrası yeni ehliyet, NVİ tarafından en geç 2 iş günü içinde kişiselleştiriliyor. Bu süreçte geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

5. Yeni Ehliyetin Teslimi:

Yeni ehliyet, PTT aracılığıyla başvuru sırasında verilen adrese ya da belirlenen bir yakına teslim ediliyor. Teslimat süresi, il merkezlerine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün.

Uyarı: Süreyi Son Güne Bırakmayın

Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması, sistemde yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçilmesi ve geçerliliğini yitirmiş ehliyetle araç kullanmak gibi cezai yaptırımların önlenmesi için vatandaşları işlemlerini bir an önce tamamlamaya davet ediyor.