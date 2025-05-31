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25 yıldır konuşmayan iki komşu kutsal topraklarda barıştı

Kutsal topraklara Bursa'dan gelen ve 25 yıldır küs olan iki komşu, Diyanet İşleri Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla Mekke'de barıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2025 17:27, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2025 17:29
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25 yıldır konuşmayan iki komşu kutsal topraklarda barıştı

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Emir Mahallesi'nde yaşayan ve 25 yıldır birbirleriyle konuşmayan Osman Sevinç ile Yüksel Çiçek'e 2025 yılı hac kurası çıktı.

Hacı adaylarından Osman Sevinç, Orhaneli Müftüsü Ahmet Fuat Çandır'a kafilede uzun yıllardır konuşmadığı ve küs olduğu hacı adayı olması sebebiyle kafile değişikliği talebinde bulundu.

Mübarek topraklara eşleriyle gelen Sevinç ve Çiçek'in 25 yıllık küslüğünü İlçe Müftüsü Çandır ve irşat ekibi, Türkiye'den başlayıp Medine ve Mekke'de devam eden sohbetler sonrasında bitirdi.

Sevinç ve Çiçek'in konakladığı otelde hacı adayları, eşleri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ve görevliler barışma yemeğinde bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, burada yaptığı konuşmada, Allah'tan af dilemek için insanların önce kendileri affetmesi gerektiğini, Rabb'inin huzuruna gelirken dünyaya ait kırgınlıkları bir kenara bırakmaları gerektiğini söyledi.

Arafat'tan önce küslüğün bitirilmesinin önemli olduğunu belirten Dinç, "Madem Rabb'imize gidiyoruz, Allah bizi evine kabul etmiş, bu 3 günlük dünyada neden birbirimize yabancı duralım. Aynı köyde yaşadığımız halde kalplerimiz neden birbirine uzak kalsın." dedi.

Dinç, Allah'ın huzuruna çıkacakların Arafat'ta vakfeye durup söz vereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Mekke'de ümmet buluşuyor"

"Daha bizi bekleyen mahşer var, ahiret var. Demek ki bu pişmanlık duyguları canlanmış. Allah kulunu affederken neden biz birbirimizi affetmeyelim diyerek buluşmuşlar. Hamdolsun kalpler yumuşamış. Bu mukaddes belde vahyin beşiği olan bu kutsal topraklar, ümmül-kura (şehirlerin anası) olan bu topraklar, ana kucağıyla bu kardeşlerimizi de kucaklamış. Tekrar birbirlerine kardeşlik raptıyla bağlamış. Tebrik ediyoruz. Mekke'de ümmet buluşuyor."

Orhaneli Müftüsü Ahmet Fuat Çandır ise irşatlarıyla, eşlerinin de desteğiyle Medine'de küslerin yumuşadığını dile getirdi.

Mekke'ye ilk geldiklerinde bir yemek sofrasında buluştuklarını anlatan Çandır, iki ailenin de yıllardır birbirlerine hasret yaşadıklarını, mübarek toprakların rahmetiyle iki komşunun birbirlerinden hiç ayrılmadıklarını dile getirdi.

"Hafiflik hissettik ve günahtan kurtulduk gibi oldu"

66 yaşındaki Osman Sevinç eşi Hatice Sevinçle geldiği hac vazifesinde küslüğün bitirilmesine sevindiğini belirterek, "Hafiflik hissettik ve günahtan kurtulduk gibi oldu. Kutsal topraklar olmasaydı barışma olmazdı. Buna vesile olan hocalarımızdan Allah razı olsun." dedi.

70 yaşındaki Yüksel Çiçek de 14 yıldır hac kurası beklediğini ancak kuradan çıktığı yıl küs olduğu komşusuyla aynı kafileyle kutsal topraklara geldiğini kaydetti.

Çiçek, yıllardır küs olmalarının kendisini de rahatsız ettiğine işaret ederek, "25 senedir konuşmuyorduk hocalarımızın sayesinde burada barışmaya karar verdik. Muhasebe ettik küslüğü bıraktık. Üzerimizden ve sırtımdan yük kalktı." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleri de ailelere adlarının yazılı olduğu seccade hediye etti.


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