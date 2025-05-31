Mourinho: Bu sezon hayal kırıklığı oldu

Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, sezonu galibiyetle noktaladı.

Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bu sezonun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu vurguladı.

Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ligi ikinci bitirdik, hedefimiz bu değildi. Şampiyonluk yarışından koptuğumuz ana kadar iyi bir iş çıkardık. Sonrasında motivasyonu sağlamak zordu. Bugün kimse efor göstermek istemiyor gibiydi. Sezonda garip şeyler oldu, Avrupa Ligi'nde harika bir iş çıkarmaya yaklaşmıştık. Bizim için bu sezon hayal kırıklığı oldu."

"MUTLU DEĞİLİM"

Yayıncı kuruluşa konuşan Mourinho, "Bu sezon özellikle puan kayıplarının ardından neden soruları küçümseyen tavırda cevaplar verdiniz?" sorusuna ise, "Çünkü bu soruların cevapları bariz olduğu içindi. Siz bu soruyu sorarken nedenini biliyorsunuz. Bana şimdi mesela mutlu musunuz diye sormazsınız. Çünkü mutlu değilim. Zaten bilinen bir şey. Özellikle maçtan sonra yorgun olduğumuzdan hoş cevaplar olmayabilir ama en azından kibar olmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.